TikTok expõe jovens a suicídio e transtornos alimentares a cada 39 segundos

As contas "vulneráveis" receberam 12 vezes mais sugestões de conteúdos nocivos, incluindo de automutilação e de suicídio do que as contas consideradas "standard" pelos investigadores.

De 39 em 39 segundos é sugerido a um adolescente conteúdos sobre imagem corporal ou saúde mental no TikTok. Foi o Center for Countering Digital Hate, uma organização sem fins lucrativos sediada em Londres e Washington, que chegou a estas conclusões com um estudo sobre o algoritmo de recomendações de vídeos no TikTok.