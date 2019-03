Ninguém sabe onde está o quadro mais caro do mundo

Apesar do anonimato do comprador, o museu do Louvre am Abu Dhabi (um franchise do museu de Paris com o mesmo nome) prometeu que iria exibir Salvator Mundi no seu espaço. Seria "o presente dos Emirados para o mundo", afirmou na altura o diretor do museu, prometendo a exposição para setembro de 2018. Mas mesmo passado seis meses da data anunciada, o quadro continua sem ser exposto e os funcionários do museu afirmam não saber onde se encontra o quadro.



As autoridades francesas esperam, aliás, que o quadro apareça a tempo de uma exposição marcada para o próximo outono para assinalar os os 500 anos da morte do mestre italiano.



Uma das hipóteses avançadas é a de que Mohammed bin Salman terá mudado de ideias e em vez de expor a pintura de Da Vinci, decidiu guardá-la para si.



Outra é de que o comprador terá conseguido apurar que o quadro não era mesmo de Da Vinci - havia grandes dúvidas acerca da sua autoria de início - e que o seu dono tem agora medo de o expôr e que haja um escrutínio público sobre o mesmo.

Depois de ter sido adquirido anonimamente em finais de 2017 pela quantia de 450 milhões de dólares, o jornal norte-americano The New York Times revelou que o comprador do quadro seria o príncipe Bader bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan al-Saud, membro de um ramo afastado da família saudita. Apesar de não ter qualquer histórico na compra de arte - nem sequer interesse por esse mundo - poucos meses depois, Farhan al-Saud foi nomeado ministro da cultura saudita. A explicação avançada foi de que o príncipe havia comprado o quadro em nome do príncipe herdeiro ao trono, Mohammed bin Salman, de 33 anos.