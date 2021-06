Nicola, o menino de dois anos, encontrado depois de 30 horas perdido

Jornalista ouviu gemidos num desfiladeiro quando ia a caminho de casa dos pais da criança para cobrir a notícia. Bebé saiu de casa para ir ter com os pais e acabou perdido, tal como tinha acontecido com Noah, na semana passada.

Poucos dias separaram as duas histórias. Em comum, a idade dos bebés, o percurso que fizeram e o desfecho feliz. Tal como Noah, que foi encontrado depois de 36 horas perdido no mato, também Nicola Tanturli foi recuperado com vida de um desfiladeiro perto de casa, mais de 30 horas depois de ter desaparecido.



A história de Nicola, de 21 meses, aconteceu em Itália, numa aldeia perto de Florença. Na segunda-feira à noite, o menino ter-se-á levantado da cama e saído de casa à procura dos pais. Segundo os media italianos, os pais estariam nas proximidades da casa a tratar da horta e dos animais, mas Nicola, que tinha agora aprendido a puxar os puxadores das portas terá sido o caminho oposto, sem falar.



Acabou a andar cerca de 4 quilómetros e a cair num desfiladeiro. Foi aí que um jornalista do canal de televisão RAI, que se dirigia para casa dos pais de Nicola, para cobrir a história, ouviu gemidos e choros do que pensava ser um animal. Alertou a polícia e quando chegaram ao local, Nicola apareceu e chamou: "Mamã".