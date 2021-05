Neste spa há tratamentos à base de canábis

É sempre uma questão de tempo. Mais tarde ou mais cedo, todas as tendências da moda acabam por chegar a Portugal. Até tratamentos de spa com base no canabidiol (CBD), o principal ingrediente não psicoativo da planta de canábis, e que acabam de ser introduzidos neste canto à beira do Atlântico pelo Pine Cliffs Resort, luxuoso hotel de cinco estrelas no Algarve.



"Gostamos de ser pioneiros no que diz respeito ao bem estar, e tratando-se de um produto 100% orgânico e natural, com eficácia comprovada, sentimos que tínhamos de abrir a porta e trazer os tratamentos CBD para Portugal", explica à SÁBADO Maria d’Orey, diretora da marca Serenity – The Art of Well Being, presente no resort algarvio e também no Sheraton Cascais Resort, em Cascais.



Contrariar preconceitos à volta da canábis é o grande desafio. Por isso Maria d'Orey é célere a salientar que a principal substância psicoactiva que se encontra neste tipo de plantas - aquela que dá "mocas" - é o THC, que, por sua vez, não tem lugar nos produtos da marca ila que as terapeutas e massagistas do Serenity aplicam nos seus tratamentos.