A actriz Natalie Portman recusou-se a comparecer numa cerimónia em Israel de causas humanitárias em que iria receber o Prémio Genesis, bem como uma recompensa de quase um milhão de euros associados ao galardão. O evento que iria realizar-se em Junho deste ano foi, entretanto, cancelado.

A fundação Genesis, que organiza a cerimónia do prémio - auto-intitulado de "Prémio Nobel de Israel" – referiu em comunicado no seu site que Portman "não se sentia confortável em participar em eventos públicos em Israel devido aos recentes eventos políticos".

Israel tem recebido críticas internacionais pelos confrontos com a Palestina ao longo da Faixa de Gaza. Numa reacção ao que o país considera estar apenas a defender a sua fronteira, já há a lamentar dezenas de mortos e centenas de feridos palestinianos.

Em declarações à agência Reuters, a organização diz "admirar a humanidade" de Portman, "respeitando o seu direito em discordar com as políticas do governo de Israel". A actriz nasceu em Jerusalém e mudou-se para os Estados Unidos da América quando tinha apenas três anos.

O Prémio Genesis existe desde 2014 para indivíduos que se destaquem pela excelência nos seus campos profissionais e que "inspirem outros pela sua dedicação à comunidade Judaica e valores judaicos". Antigos vencedores do galardão incluem algumas figura conhecidas como o actor Michael Douglas ou o político Michael Bloomberg, ambos tendo oferecido o dinheiro do prémio a causas humanitárias.