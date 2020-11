O primeiro-ministro afirmou este sábado, em conferência de imprensa para anunciar as medidas do novo estado de emergência, que ficaria "muito surpreendido" caso não estivesse em vigor o estado de emergência durante o Natal.António Costa alegou que o conteúdo das medidas que estão a ser adotadas são menos intensas, mas com maior extensão temporal."Ficaria muito surpreendido se não houvesse estado de emergência no Natal, porque isso significa que a evolução do combate à epidemia teria sido muito rápida", disse.O primeiro-ministro recusou-se, no entanto, a falar das medidas que poderão ser aplicadas durante a época festiva.Ao abrigo do novo estado de emergência, que entra em vigor no próximo dia 24, o Governo reforçou as medidas de combate à pandemia e proibiu a circulação entre concelhos nos feriados de dezembro - entre 27 de novembro e 2 de dezembro e entre 4 e 9 de dezembro.