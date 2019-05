Todos os meses 22 menores pedem ajuda à Associação de Apoio à Vítima, avança o Jornal de Notícias, esta terça-feira. A maioria dos crimes acontece em ambiente e espaço familiar e é praticada pelos próprios pais das vítimas.

Só no ano passado, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) acompanhou 269 crianças com menos de 14 anos vítimas de abuso sexual, um número que não para de aumentar desde 2013. São mais 70 vítimas do que em 2017 e mais 132 face a 2013, segundo indica o relatório da instituição que será divulgado esta terça-feira.

"Estes são crimes votados ao silêncio, mas, pouco a pouco, têm sido tornados públicos por quem está próximo das vítimas. Temos feito um bom trabalho de sensibilização muito grande, que já envolveu 11 mil pessoas, e isso tem ajudado a mudar mentalidades", explicou ao JN Carla Ferreira, responsável da Rede Care.