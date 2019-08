São as estrelas de filmes de ação que lideram a lista da revista Forbes este ano. Basta ver o top três para encontrarmos The Rock, o Thor e ainda o Homem de Ferro. Mas vamos a números que é isso que interessa.Dwayne Johnson é o grande vencedor da lista de atores mais bem pagos de 2019. O ex-lutador, antes conhecido como The Rock, consegui facturar qualquer coisa como 89.4 milhões de dólares (cerca de 80 milhões de euros) entre junho de 2018 e junho de 2019.Nestas contas entram os lucros dos seus filmes, o que salário que recebe para os fazer, mas ainda os outros negócios do ator - que cobrava cerca de 700 mil dólares por cada episódio da série Ballers, da HBO. Os outros negócios são a sua linha de roupa, sapatos e até auscultadores. Em 2018, Johnson tinha ficado atrás de George Clooney. E só tinha como negócio extra uma marca de tequilla. Valeu a diversificação de investimentos. Mesmo assim, o ator de 47 anos, explica à Forbes, em 2018, o segredo do seu sucesso: "A plateia está sempre em primeiro lugar. O que é que a plateia quer e qual é o melhor cenário que conseguimos criar para que quando as pessoas saiam do cinema regressem a casa felizes?"Johnson parece saber bem como fazer as audiências felizes e cobra por isso. No filme Jumanji: O Nível Seguinte - com estreia marcada em Portugal para o mês de Dezembro - recebeu o ordenado mais elevado da sua carreira: 23.5 milhões de dólares (cerca de 20 milhões de euros).Em segundo lugar da lista da Forbes, está o ator australiano, Chris Hemsworth com 76.4 milhões de dólares (cerca de 68 milhões de euros). O grande motivo de estar nesta lista deve-se ao sucesso do filme Vingadores: Endgame, que entrou para a História da sétima arte como o mais lucrativo de sempre. As vendas de bilheteira deste filme, realizado por Anthony Russo e Joe Russo, foram de 2.796 mil milhões de dólares.Também Robert Downey Jr. entra para o número três com 66 milhões de dólares (59 milhões de euros) graças ao sucesso da saga Vingadores. O ator recebe à cabeça logo 20 milhões e depois 8% dos lucros do filme. Esse valor, pelos cáculos da Forbes, chega aos 55 milhões de dólares (perto de 50 milhões de euros).A própria revista reconhece que o negócio dos atores já mudou e que nomes tão importantes como Leonardo DiCaprio, Harrison Ford ou Tom Cruise, apesar de toda a sua influência, não entram neste top exclusivo. Aqui o que interessa são os dólares e não os anos de carreira. E muitos destes dólares devem-se ao mega sucesso de filmes com figuras de ação. Já que Bradley Cooper (em sexto lugar) conseguiu entrar na lista não apenas devido ao filme Nasceu uma Estrela, mas também ao sucesso de Vingadores: Endgame onde dá a voz à personagem Rocket.A Forbes destaque este filme como o que teve mais impacto nos rendimentos dos atores, já que também Paul Rudd se junta à festa graças ao sucesso de Vingadores. Se juntarmos os quatro atores - Downey, Hemsworth, Cooper e Rudd - os seus rendimentos chegam aos 284 milhões de dólares (cerca de 255 milhões de euris) devido ao sucesso do franchise que começou em 2012.1- Dwayne Johnson (89.4 milhões de dólares)2- Chris Hemsworth (76,4 milhões de dólares)3- Robert Downey Jr. (66 milhões de dólares)4 - Akshay Kumar (65 milhões de dólares)5 - Jackie Chan (US$ 58 milhões)6 - Bradley Cooper (57 milhões de dólares) -6 - Adam Sandler (57 milhões de dólares) -8 - Chris Evans (43.5 milhões de dólares)9 - Paul Rudd (41 milhões de dólares)10 - Will Smith (35 milhões de dólares)