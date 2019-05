Era impossível não hesitar no momento de entrar naquela piscina cheia de água e cubos de gelo. Se até no verão demoro uns bons minutos a conseguir mergulhar no mar, mesmo com as nossas correntes mediterrânicas a manterem a temperatura da água acima dos 20ºC, como é que ia conseguir aguentar numa piscina a 7ºC?

Ainda fiz uma falsa partida, não conseguindo levantar o pé a uma altura maior que o meu joelho, mas à segunda foi de vez. Um pé, dois pés, senta com as pernas à chinês, mergulha até ao pescoço. "Que raio estás a fazer?", gritava-me o meu corpo, ao mesmo tempo que a respiração ficava mais ofegante, o batimento cardíaco acelerava e os níveis de adrenalina disparavam. No entanto, o meu cérebro tomou aos poucos o controlo da situação e acabei por ficar dois minutos naquele inferno gelado.

