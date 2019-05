Dandon Miller foi ter com a águia, pegou nela e meteu a sua camisa de flanela à sua volta. "Ela estava muito calma quando peguei nela. Ficou um pouco agitada quando as pessoas quiseram começar a tirar fotos, mas conseguimos controlar essa situação."



Miller tirou a águia da estrada, chamou o 112 e entrou em contacto com centros de reabilitação para aves selvagens- 45 minutos depois, chegaram as autoridades para acudir o animal.

No passado sábado, Dandon Miller saiu de Filadelfia de mota, em direção a casa, quando foi forçado a abrandar e ficar preso no transito. A razão para o trânsito parar chocou Miller: uma águia estava ferida no meio da estrada."Várias pessoas tentaram afungentá-la para ver se ela saia da estrada ou voava. Ela tentou abrir as asas mas não ia a lado nenhum naquele estado", explicou o norte-americano à Dodo. Como um verdadeiro apaixonado por animais, Miller decidiu que deveria ajudar o animal magoado de alguma maneira.