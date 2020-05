Mulher branca disse à polícia que era ameaçada por um homem negro. Vídeo mostrou o contrário

Ahmaud Arbery saiu para correr e acabou morto a tiro por pai e filho Em fevereiro, numa tarde de domingo em Brunswick, na Geórgia, um jovem negro de 25 anos saiu para uma das suas corridas habituais pelo bairro. Ahmaud Arbery acabou por ser morto a tiro por dois homens brancos que alegaram autodefesa. O caso está a gerar revolta no país, depois de um vídeo ter começado a circular na Internet.

Christian Cooper, de 57 anos, estava a observar aves no Central Park, Nova Iorque, quando Amy Cooper, de 41 anos, surgiu com o seu cão. Naquela zona, chamada Ramble, é obrigatório que os cães andem com trela. Cooper pediu a Amy que o fizesse, e isso levou-a a chamar a polícia, dizendo que a sua vida estava a ser ameaçada por "um homem afroamericano". Cooper decidiu filmar o momento e o vídeo tornou-se viral nas redes sociais.No vídeo, vê-se Amy Cooper bem distante de Christian, até que se aproxima para lhe pedir que não a grave. À polícia, Amy diz: "Está um homem afroamericano a ameaçar-me e a gravar-me a mim e ao meu cão. Estou a ser ameaçada por um homem afroamericano no Ramble! Por favor enviem a polícia imediatamente!" Tudo isto a muitos metros de distância.Segundo a CNN, quando a polícia chegou, nem Amy nem Christian estavam presentes.Christian detalhou ao canal norte-americano que, quando Amy não quis colocar a trela ao cão, lhe disse: "Olhe, se vai fazer o que quer, eu vou fazer o que quero, mas não vai gostar." Então, retirou guloseimas para cães do bolso para o cão de Amy, dizendo à CNN que os donos de cães costumam odiar que estranhos ofereçam comida aos animais. Isso leva-os a colocar a trela nos cães.Amy Cooper pediu desculpas por ter chamado a polícia. À NBC, afirmou: "Foi inaceitável e peço desculpa de forma humilde a todos os que viram o vídeo, todos os que se sentiram ofendidos... todos os que pensam menos de mim e entendo o porquê." "Não sou uma racista. Não queria fazer mal àquele homem de maneira nenhuma", disse, acrescentando que não queria nada de mal à comunidade afro-americana.O cão foi entregue ao abrigo de onde foi adotado enquanto não se resolve a situação entre Amy Cooper e Christian Cooper e a empresa onde a mulher trabalha colocou-a sob baixa administrativa e investiga o incidente, garantindo que não tolera racismo."Eu gravei porque pensei que era importante documentar as coisas. Infelizmente vivemos numa era com coisas como Ahmaud Arbery, em que homens negros são vistos como alvos. Esta mulher pensou que podia explorar isso para sua vantagem, e eu não deixei", afirmou Christian Cooper à CNN.Questionado sobre o pedido de desculpas, Christian Cooper disse: "Se é genuíno e se ela planeia manter o cão com trela no Ramble daqui para a frente, então não temos problemas um com o outro."