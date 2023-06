MrBeast é conhecido como influencer altruísta por fazer vídeos em que surpreende estranhos a pagar-lhes cirurgias ou oferecendo-lhes dinheiro. Mas há quem questione as suas intenções.

Dar mais de 9 mil euros a um sem-abrigo ou oferecer barras de ouro como gorjeta num café é um hábito para Jimmy Donaldson (MrBeast no YouTube). Este bom samaritano tem 25 anos e transformou as suas boas ações em vídeos do YouTube que lhe valeram mais de 160 milhões de subscritores.