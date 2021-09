Herói do "Hotel Ruanda" condenado a 25 anos por terrorismo

Um tribunal em Kigali, no Ruanda, condenou Paul Rusesabagina um gerente de hotel que inspirou ao filme de Hollywood sobre o genocídio de 1994, Hotel Ruanda, a 25 anos de prisão por suspeitas de pertencer a um grupo terrorista.

O ex-gestor, de 67 anos negou todas as acusações ao afirmar que foi raptado quando estava no Dubai e levado à força para o Ruanda, este ano, para ser julgado. Os seus apoiantes referem que este julgamento é uma farsa e só prova a falta de tratamento de Paul Kagame, o presidente do Ruanda aos oponentes políticos. Paul Rusesabagina sempre foi um grande critico da política de Kagame.

Os procuradores pedem que o homem de 67 anos seja condenado a prisão perpétua por nove acusações, incluindo terrorismo, fogo posto, tomada de reféns e formação de grupo rebelde comandado de longe.