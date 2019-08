Morreu Rui Rechena, baixista dos Amor Electro

O músico Rui Rechena, baixista dos Amor Electro, morreu esta quarta-feira, aos 53 anos, revelou a banda de Lisboa, num comunicado divulgado na sua página oficial do Facebook.

O músico, também conhecido por Rex, estava internado num hospital de Lisboa desde o dia 13 de junho, mas a banda não revelou a doença de que o músico sofria, nem as causas da morte.Em jeito de homenagem, os Amor Electro garantem que Rechena "transformava o banal em especial, trazia o sol com ele" e espalhava alegria."Tocava baixo como ninguém! As centenas de viagens sempre juntos, por escolha nossa, a melhor decisão que tomámos. A nossa amizade. Obrigada por fazeres parte das nossas vidas para sempre. Continua rei... nós também continuaremos... sempre juntos", referem no comunicado.Na altura do internamento, em junho, os Amor Electro tinham feito uma primeira homenagem a Rui Rechena, fundador da banda que mistura pop com música tradicional portuguesa."O Rex é acima de tudo parte integrante das nossas vidas e estamos solidários com ele, particularmente nesta fase, entregando-lhe sempre o máximo das nossas forças para que volte o mais rápido possível ao palco pois, para além do músico espetacular que é, é uma pessoa ainda mais maravilhosa que nos completa o coração e nos preenche a alma", escrevem os Amor Electro.A banda foi formada em Lisboa, em 2010, sendo composta pelo vocalista Marisa Liz, Tiago Pais Dias, Ricardo Vasconcelos e Mauro Ramos.