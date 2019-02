Morreu o fadista José Manuel Barreto aos 75 anos

O fadista apresentou, em outubro do ano passado, no Museu do Fado, em Lisboa, o seu mais recente álbum, "Porta 313", tendo, na ocasião, dito que este era "um disco como todos dos discos de fado devem ser".



Justificando, em seguida, afirmou: "Sincero, sem rede sem procurar uma perfeição que nos afasta cada vez mais da verdade".



José Manuel Barreto estreou-se discograficamente em 1988 com "Amor Ausente" ao qual sucedeu, em 2001, o álbum "Santa Luzia". Em 2012 a Iplay editou um CD seu intitulado "Fados".



José Manuel Barreto atuou com regularidade nas "Quartas de Fado", no Casino Estoril, nos arredores de Lisboa, e fez parte do elenco da casa de fados Nove e Tal, de Nuno da Câmara Pereira.



O fadista nasceu a 31 de dezembro de 1943 na cidade do Barreiro, no distrito de Setúbal, e começou a cantar na Igreja de Senhora do Rosário, onde se vão realizar as exéquias, segundo a mesma fonte.

O fadista José Manuel Barreto, de 75 anos, morreu na quarta-feira, no Barreiro, no distrito de Setúbal, disse esta sexta-feira à Lusa uma familiar.O fadista morreu no Hospital do Barreiro, onde se encontrava internado desde o final do ano passado, segundo a mesma fonte.