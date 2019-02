Festival Montepio: As 17 capitais do amor, de Guimarães a Ponta Delgada

Sara Tavares (na foto), Tiago Bettencourt, The Gift, Aurea, Amor Electro, Cuca Roseta, David Fonseca, Diogo Piçarra, Herman José, HMB, João Pedro Pais, José Cid, Luísa Sobral, Mafalda Veiga, Miguel Araújo, Raquel Tavares e Xutos & Pontapés são os 17 artistas do festival Montepio Às Vezes o Amor deste ano, atuando entre 14 e 16 de fevereiro noutras tantas cidades.Pela primeira vez haverá sessões em Ponta Delgada, nos Açores, na cidade-berço, Guimarães, em Santarém e Estarreja. Coimbra e Caldas da Rainha, que ficaram de fora no ano passado, voltam a acolher o festival, juntando-se a Aveiro, Beja, Castelo Branco, Évora, Faro, Lagoa, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal e Vila do Conde.Para já, estão esgotados os concertos de Mafalda Veiga, no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, de Raquel Tavares, no José Lúcio da Silva, em Leiria, e de Miguel Araújo, no Garcia de Resende, em Évora. Para os restantes - incluindo, no próprio dia de São Valentim, 14 de fevereiro, Xutos no Convento S. Francisco, em Coimbra, Aurea no Coliseu do Porto e Cuca Roseta no Coliseu de Lisboa - ainda há bilhetes, entre €11 e €35.