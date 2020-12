Morreu o escritor britânico John Le Carré. O autor de alguns dos mais famosos policiais dos últimos anos morreu aos 89 anos. O escritor morreu de penumonia, de acordo com a Penguin Books."É com grande tristeza que devo anunciar que David Cornwell, conhecido em todo o mundo como John le Carré, morreu, após uma breve doença (não relacionada a Covid-19) na Cornualha na noite de sábado, 12 de dezembro de 2020. Ele tinha 89 anos. Os nossos pensamentos estão com seus quatro filhos, suas famílias e sua esposa, Jane", disse Jonny Geller, presidente da Curtis Brown Group, a agência do escritor.Nascido em 1931, antes de se lançar na carreira literária, David Cornwell (o seu verdadeiro nome) foi professor de francês e alemão no colégio de Eton, Reino Unido, tendo começado a trabalhar para os serviços secretos britânicos (tanto o MI5 como o MI6) em 1950, carreira que manteve até 1964, ano em que se dedicou a tempo inteiro à escrita, já depois do sucesso de O Espião que Veio do Frio, o seu terceiro romance.Uma das funções que manteve enquanto esteve ao serviço da coroa britânica foi a de recrutar novos membros e desvendar espiões que estivessem ao serviço dos russos. Durante os seus anos de escritor foi um dos principais cronistas da Guerra Fria, tema fundamental das suas obras ficcionais.De acordo com o próprio autor, citado pelo jornal The Guardian, os seus livros só passaram pelo crivo dos serviços secretos por serem "pura ficção, do princípio ao fim", não representando qualquer perigo de interferirem com a segurança interna.O seu último livro, Um Legado de Espiões, foi editado em 2017, tendo recuperado a personagem de George Smiley, protagonista de várias das suas obras e que esteve presente logo no primeiro livro que publicou: Chamada para a Morte, em 1961.Le Carré é considerado, ao lado de Ian Fleming, o autor de James Bond, um dos principais escritores de livros policiais. Mas se o Bond de Fleming é um agente descontraído e capaz de sair de todas as situações pouco auspiciosas com um estrondo, mas ao mesmo tempo charme suficiente para conquistar o afeto de dezenas de mulheres, Le Carré apresentava um espião gordo e baixo e com óculos. O objetivo do criador de George Smiley era aproximar a sua personagem da realidade que conhecera nos serviços britânicos, em vez de criar um espião que nada tivesse a ver com os agentes do MI5 e do MI6.Várias obras de Le Carré foram adaptadas para o cinema, com George Smiley a ser interpretado por James Mason em The Spy Who Came in from the Cold (1965), Gary Oldman na adaptação de Tinker Tailor Soldier Spy (2011) ou por Alec Guinness, nas séries da BBC que adaptaram Tinker Tailor Soldier Spy (1979) e Smiley's People (1982).Entre as suas obras mais famosas contam-se O Fiel Jardineiro, O Canto da Missão Um Homem Muito Procurado ou A Toupeira. Em Portugal as suas obras são editadas pela Dom QuixoteLe Carré deixa para trás a sua mulher de 45 anos, Jane, bem como quatro filhos, catorze netos e três bis-netos