ePaper ou encontre-o nas bancas a 08 de dezembro de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 08 de dezembro de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Dói muito e é suposto doer. "A dor é sinal que alguma coisa precisa de ser vista, se não deixávamos a mão no bico do fogão", diz àa psicóloga clínica Ana Sevinate. A especialista em Cuidados Paliativos, que lida diariamente com o luto, diz que esta perda é irreparável, mas que é possível viver com ela. "Há pessoas que escrevem livros, outras criam associações, são formas de encontrar sentidos para a morte de um filho."Acho que não é possível encontrar sentido para perda nenhuma, o único significado do luto é o amor que sentimos pela pessoa, e a dor da perda é proporcional ao amor que eu tenho por ela. No fundo, o processo de luto pode significar o dar continuidade àquela existência que foi tão importante para mim. Não é suposto que a relação acabe mas que se transforme.