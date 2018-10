Morreu o lendário cantor francês Charles Aznavour, aos 94 anos, anunciou a sua porta-voz.



O franco-arménio, de seu nome de baptismo Varenagh Aznavourian, morreu esta segunda-feira na sua casa de Alpilles, no sul de França, após uma tournée no Japão. Contudo, devido a uma fractura num braço, tinha sido forçado a cancelar os concertos este verão. Tinha um concerto agendado para 26 de Outubro.



"O mais importante cantor de variedades do século XX." É assim que a CNN e o The Times descreveram em 1988 o lendário artista, um dos nomes maiores da chançon française, que passou grande parte da sua vida a fazer canções de amor. Com mais de 80 anos de carreira em 94 anos de vida, Aznavour atravessou geração atrás de geração, década ante década, com cerca de 850 canções (150 em inglês, 100 em italiano, 70 em espanhol e 50 em alemão), entre elas como "Emmenez-moi", "Je Me Voyais Déjà" ou "La Bohème" e 60 participações no cinema.



O jornal Le Figaro fala da "longa e bela vida boémia" de Aznavour. Filho de Knar Aznavourian, proveniente de refugiados da Arménia aquando do massacre dos turcos em 1915, e de Misha Aznavourian, cujo pai fora cozinheiro do czar Nicolau II da Rússia, o cantor nasceu em Paris a 22 de maio de 1924. Começou a actuar aos 9 anos de idade, com o nome artístico Charles Aznavour, ganhando fama após ir em digressão com Édith Piaf pela França e pelos Estados Unidos.



Foi casado três vezes: Micheline Rugel (1946), Evelyn Plessis (1956) e Ulla Thorsell (1967), com quem ficou até à morte. No total, teve seis filhos: Séda, Charles, Patrick, Katia, Mischa, and Nicolas.



Aznavour era muito mais do que uma estrela francesa. Além ter feito espectáculos em 94 países - inclusive Portugal, a última vez dia 10 de Dezembro de 2016 -, o artista recebeu dezenas de prémios e condecorações em vários países, tendo até recebido, em 2017, a sua própria estrela no Passeio da Fama de Hollywood.