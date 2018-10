Crítica de artes plásticas: João Marçal - Inner 8000er

Pavilhão Branco, Museu de Lisboa (Palácio Pimenta)

Até 30/9 • 3.ª a dom., 10h-13h e 14h-18h • €3





Marçal (tem obra sonora como Marçal Campos, está ligado ao projecto livreiro independente Inc. e aos espaços alternativos/cooperativos do Porto, PêssegoPráSemana e Maus Hábitos), apresenta-se colectivamente (com Ana Manso) no Museu Geológico e em exposição de grande escala no Museu da Cidade (individualmente). É formado em Pintura (FBAUL, 2004), mas praticante do que podemos chamar "práticas artísticas" - pintura, instalação, montagem, som, antipintura. Por isso é que entre obras de pequeno formato (de gramática quase invisível, mas abstracta) se destaca Painted in the ridiculous manner of Oporto School (2017), pintura de grande formato sobre colunas de som. É um comentário sobre a pintura mas rigorosamente pictórico.O Porto (FBAUP) sempre gozou de uma maior abertura pictórica do que Lisboa, desde Dordio Gomes. Resende e Batarda criaram uma linguagem muito rigorosa. Marçal segue esta linha, mas parece apagar tudo (monocromos) e jogar com objectos. A acompanhar.Nota: 4 estrelas