Brincar às escondidas, à macaca, à "cabra cega", aos berlindes, a lista de brincadeiras de rua é infinita, mas as novas tecnologias vieram para ficar e, por isso mesmo, as crianças passam os dias fechados em casa a ver filmes no tablet ou a jogar no telemóvel. Mas será que o facto de estarem tanto tempo agarrado a estes dispositivos electrónicos aumenta o risco de desenvolver a miopia? Rita Dinis da Gama, oftalmologista do Hospital da Luz de Lisboa (HLL) diz que não existe uma relação directa. "Não está demonstrado que assim seja, há uma relação, mas não é uma relação directa", afirma Rita Dinis da Gama à SÁBADO. E acrescenta: "Já se mostrou, por exemplo, que as crianças que estão na escola aumentam mais a miopia do que quando estão de férias e, também já se mostrou que a miopia aparece menos em crianças que passam mais tempo ao ar livre do que em aquelas que estão mais fechadas em casa. Aqui há um mecanismo indirecto dos tablets, portanto as crianças estão mais fechadas em casa logo usam mais os tablets."

Os tablets provocam alterações de lubrificação, ou seja, há uma diminuição da lubrificação quando existe uma utilização excessiva. "Quase todos nós já sentimos os olhos vermelhos, sensação de picada depois de muitas horas de utilização, lacrimejo. Como estamos com muita atenção, pestanejamos menos, renovamos menos a lágrima, a lubrificação não é feita de forma tão correcta e acabamos por sentir ao fim de algumas horas", explica.





Mas afinal o que é a miopia? Trata-se da dificuldade de ver ao longe. "Raramente dá dores de cabeça", diz a especialista. Existem dois tipos: a miopia até às 6 biometrias (a que a maior parte das pessoas tem) e a que vai além das 6 biometrias, a chamada alta miopia, que é muito mais preocupante. Na primeira, é necessário usar óculos, mas não como forma de tratamento. "Usar óculos não é um tratamento, é uma forma de usar a visão. A miopia até 6 biometrias, que deve representar de 80% a 90% das miopias, não é uma doença, é um "erro de programação"", explica a oftalmologista. Já a alta miopia requer tratamento, como cirurgias a lazer e injecções interoculares.

Segundo o El País, conclusões recentes da Academia Americana de Oftalmologia revelam que os ecrãs de tablets e telemóveis podem estar directamente relacionados com o aumento da miopia. Porém, segundo Rita Gama, isso não está comprovado. "A alta miopia é o que nos preocupa e, de facto, nos últimos anos tem-se assistido a um aumento dos dois tipos de miopia, nas crianças também. Nós sabemos que há países em que a miopia é muito mais frequente, como os países orientais", diz. Por exemplo, em Singapura, na Ásia, onde 90% dos jovens devem usar óculos. "Nós aqui na Europa não temos assim uma prevalência muito grande", revela Rita Dinis da Gama.



Para a oftalmologista o mais preocupante é a dependência que as crianças criam. "Existem alguns quadros que estão desencadeados pelo abuso dos tablets. Quando os usam mais de quatro horas por dia aparecem estrabismos convergentes, muito difíceis de tratar, são uma minoria, mas já começam a aparecer esses casos."

Quando os pais perguntam a Rita a razão pela qual o filho está a ver pior, a oftalmologista responde: "Ponha-o a brincar na rua!". E há uma razão: uma hormona. "Estar ao ar livre leva à libertação de uma hormona, a dopamina, que é importante no crescimento do olho e torna esse crescimento mais equilibrado".