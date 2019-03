Foi com "enorme tristeza e consternação" que a Farfetch, os gigantes portugueses do comércio online de moda de luxo, receberam a notícia da morte de João Vasconcelos. "O João Vasconcelos foi sobretudo um amigo. Não só da Farfetch, mas de todas as empresas portuguesas", salientou à SÁBADO Cipriano Sousa, responsável pela tecnologia do "unicórnio" português (empresa avaliada em mais de mil milhões de dólares).





Para o CTO da Farfetch, o ex-secretário de Estado da Indústria ajudou "a impulsionar e a dinamizar a Economia com uma dedicação ímpar ao empreendedorismo e à inovação." "Fez um trabalho importantíssimo como secretário de Estado da Indústria e mais recentemente no Conselho Estratégico para a Economia Digital, do qual ambos fazíamos parte", salienta. "Todos na Farfetch recebemos esta notícia com enorme tristeza e consternação."João Vasconcelos foi vítima de um ataque cardíaco, aos 43 anos. O socialista integrou o Governo de António Costa em 2015, como secretário de Estado da Indústria. Sairia em 2017 devido ao escândalo do Galpgate, motivado por idas ao Euro2016 pagas pela Galp - com quem o Governo tinha um diferendo devido a impostos. O Galpgate também levou às saídas de Jorge Oliveira, então secretário de Estado da Internacionalização, e de Fernando Rocha Andrade, secretário com a pasta dos Assuntos Fiscais, do Governo.

Antes de passar pelo Governo, Vasconcelos foi diretor executivo da StartUp Lisboa, até 2015. Entre 2005 e 2011 - altura em que foi dirigir a StartUp - Vasconcelos foi assessor do gabinete do primeiro-ministro. Agora, estava ligado à empresa Flash, de trotinetes elétricas: era presidente do conselho consultivo. Vasconcelos também organizou uma caravana de apoio aos refugiados que chegaram à Hungria, a Aylan Kurdi Karavan. O nome era uma homenagem à criança que morreu afogada na Grécia.