Na Amareleja nasceu e era num poço da Amareleja que queria que depositassem as suas cinzas quando morresse. Eunice Muñoz morreu aos 93 anos.

Morreu Eunice Muñoz, a grande dama do teatro nacional

Morreu Eunice Muñoz, uma das mais célebres atrizes nacionais, aos 93 anos. Como forma de celebrar o aniversário dos seus 80 anos de carreira, a atriz seguiu em digressão com a peça A Margem do Tempo, de Franz Xavier Kroetz, ao lado da neta, Lídia Muñoz. Foi a despedida das tábuas em que viveu alguns dos momentos mais marcantes da sua vida. A atriz morreu esta sexta-feira, 15 de abril, no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa.