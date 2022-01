Morreu Elza Soares, a mulher que sambou até ao fim do mundo

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Morreu esta quinta-feira a cantora brasileira Elza Soares, aos 91 anos, de causas naturais, informou a família. Dona de uma voz poderosa e de uma personalidade magnética, teve uma vida dura que ocultou durante anos com o estrelato.







Elza Soares Reuters

Iniciando a sua carreira na década de 50, no samba, Elza granjeou para si uma carreira de sucesso graças à sua voz poderosa e irreverência musical.Antes tinha tido uma vida dura. Foi obrigada a casar aos 12 anos com um amigo do pai. Aos 15 anos vê o seu segundo filho morrer de fome. Aos 21 anos fica viúva. Aos 32 conhece o jogador brasileiro Garrincha com quem viria a casar e ter um filho. A relação foi marcada pela violência doméstica por parte do futebolista para com Elza.

Na década de 50, Elza conseguiu atingir bastante sucesso na sua carreira musical, gravou alguns discos que foram grandes sucessos no Brasil, tendo até algumas aparições televisivas. Em meados da década de 60, e com o surgimento de outros artistas da MPB e com a mudança musical da paisagem brasileira, Elza foi caindo no esquecimento, tendo inclusive ido morar para Itália.

A sua carreira começou em declínio, como a de muitas outras estrelas do samba do Brasil, enquanto outras como Caetano Veloso, Chico Buarque e Gilberto Gil iam aumentando a sua fama. O próprio Caetano Veloso acabaria por convidá-la em 1984 para gravar uma canção ("Língua", do seu álbum "Velô") que se tornou um sucesso e trouxe Elza de volta à ribalta.

Mais recentemente, na segunda década do séc. XXI, encontra um som mais inspirado no funk e rock do Brasil, gravando um dos discos mais aclamados pela crítica do ano de 2016, "A Mulher do Fim do Mundo", graças à forma como descreveu os abusos às mãos de Garrincha e outros homens e cantando temas de um forte teor sexual, acompanhado por estilo musical mais sujo do que era seu hábito.

No álbum seguinte, "Deus é Mulher" em 2018, manteve a temática do funk mais demarcada que a do rock e chegou a dar concertos em Portugal (no Capitólio, em julho de 2019), lançando um novo disco e último disco "Planeta Fome", em 2019.

