ModaLisboa: ela muda de sítio, você conhece a cidade

À 53.ª edição a ModaLisboa mostra que não tem medo de habitar a cidade, com tudo o que isso implica: criar relações com outras entidades, descobrir novos espaços, habitá-los e devolvê-los depois aos lisboetas.





Depois de quatro edições sediadas no Pavilhão Carlos Lopes, no Parque Eduardo VII, a Associação ModaLisboa leva o seu evento de tendências para a primavera-verão de 2020 para a zona do Campo Santa Clara, entre Alfama e a Graça.Até domingo (13) abre-se ao público em geral, pela primeira vez, o edifício das Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento do Exército (OGFE).

O sábado na feira da ladra promete ser especial: é pelo recinto onde acontece esta feira de artigos em segunda mão que se entra para o edifício do Exército onde acontecem cerca de 20 desfiles, dois deles marcas que se apresentam neste evento pela primeira vez: HIUB (sáb, às 20h) e Stoners by Colisão Studios X Assimagra (21h).



Vão cruzar-se feirantes e clientes, amantes do vinil e das louças portuguesas, turistas e vendedores de velharias com aficionados da moda.



Com convite podem assistir aos desfiles de jovens promessas no concurso Sangue Novo (6ª, 18h) e de designers como Awaytomars (6ª, 23h), Ricardo Andrez e Dino Alves (Sáb, às 22h30 e 23h30), Kolovrat ou Luís Carvalho (Dom, 19h e 21h).



Mas, ainda que sem o bilhete dourado, qualquer um pode entrar nas OGFE, conhecer o edifício e o seu Jardim das Laranjeiras, entrar em exposições eventos de entrada livre e participar na conversa sobre o impacto positivo que a moda pode ter no futuro coletivo.

Collective (coletivo, em português) é o mote desta edição que ajuda a renovar a ModaLisboa e está logo presente nas fast talks. As conversas que tipicamente abrem estes quatro dias à quinta-feira, às 18h, acontecem desta vez no Mercado de Santa Clara para discutir o poder social, ambiental e ético desta indústria.



Ao mesmo tempo, também com entrada livre, inaugura a workstation de designers no Palácio Sinel de Cordes, mesmo do outro lado da rua, sede da Trienal de Arquitetura de Lisboa. Aí, seis criadores mostram a moda fora do formato tradicional dos desfiles.

Há mais exposições nas OGFE a acontecer durante os quatro dias de ModaLisboa: a workstation de fotógrafos e ilustradores, que vão documentando os desfiles ao longo da edição, uma mostra da indústria da moda e moda de autor portuguesa, outra dedicada à indústria do calçado promovida pela APICCAPS (Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos) e uma última para mostrar o mármore português no contexto da moda - a Colisão Studios, designers de moda multidisciplinar, junta-se à Assimagra, a associação dos industriais dos mármores e granitos, para esta iniciativa.

A 53ª ModaLisboa estende-se ainda ao Coletivo 284, na Rua das Amoreiras, onde Olga Noronha, designer que cruza a moda com a joalharia e a escultura, expõe as peças mais marcantes da coleção ODE (2016).



Além de um desfile no Panteão Nacional (o de Carolina Machado, às 15h de domingo), este fim de semana dá ainda a possibilidade do público visitar com entrada gratuita gratuita o Museu Militar, em frente à estação de Santa Apolónia.



É uma boa oportunidade para entrar na Sala dos Gessos que guarda os moldes de algumas das mais famosas estátuas da cidade e habitualmente só é visitável por marcação.