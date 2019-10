Min, a águia fugitiva que gastou uma fortuna em roaming

Uma águia-das-estepes que estava a ser monitorizada por cientistas na Rússia acabou por fazê-los gastar uma fortuna. A ave decidiu voar para fora do país, levando ao pescoço um dispositivo que denunciava a sua localização.

Min, a águia, comunicava as suas coordenadas aos cientistas do Centro de Reabilitação de Animais Selvagens em Novosibirsk. Porém, os preços de transmissão dos dados escalaram quando Min decidiu viajar até ao Irão.

Cada mensagem com os dados de localização de Min custou 49 rublos (ou 70 cêntimos).

A águia foi a única do seu grupo de 13 a viajar até tão longe. Primeiro, voou para uma zona sem cobertura de rede, e durante quatro meses as mensagens não chegaram. Mas quando chegou ao Irão e conseguiu rede, várias mensagens foram enviadas de uma vez, criando-se uma conta elevada. Min gastou o orçamento de mensagens de todas as águias.

Depois de os cientistas terem revelado a partida de Min e começado uma campanha de crowdfunding, a operadora de telecomunicações decidiu cancelar a dívida e arranjar um tarifário mais barato para o projeto.