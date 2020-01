Michelle Williams: a feminista discreta está na nova série da HBO, Fosse/Verdon

Recordemos: Michelle Williams, 39 anos, deu-se a conhecer ao mundo aos 19 na série juvenil Dawson’s Creek (1999-2003). Loira, bonita - o tipo de beleza que os realizadores gostam de beatificar e sexualizar na mesma medida -, era quieta, um anjo para argumentistas, produtores, realizadores e até para o público. Apesar disso, Michelle Williams (que a maioria dos leitores reconhecerá de Brokeback Mountain, Manchester by the Sea e The Greatest Showman) tem já no currículo dois Globos de Ouro, um Emmy, quatro nomeações para os Óscares, seis para os SAG Awards, outras tantas para os BAFTA e ainda uma para o Tony. Em cima disso, tem agora no CV um discurso dos mais impactantes a que os Globos de Ouro já assistiram.Curiosamente - e daí, talvez nem tanto -, o discurso de Michelle caiu discreto (como ela) nas redes sociais. Já quando apresentou Fosse/Verdon (disponível desde 15 de janeiro na HBO) no The Late Show with Stephen Colbert, a atriz tinha deixado nota do seu feminismo: "As pessoas conhecem o Bob Fosse, mas não a conhecem a ela, a Gwen. Quando se conheceram ela era uma estrela da Broadway, a melhor bailarina da sua geração, e ele era um ator falhado. Foi ela quem lhe deu uma oportunidade como coreógrafo. Era ela quem, no fundo, lhe arranjava trabalho. Uma das coisas que a série pretende fazer é reconhecer a contribuição dela para a arte dele."Agora, quando recebeu o Globo de Ouro de Melhor Atriz pelo seu papel na mesma série, a atriz aproveitou o momento para não deixar quaisquer dúvidas sobre que papel quer ter na indústria. "Quando vocês põem isto [o Globo de Ouro] nas mãos de alguém, reconhecem as escolhas que este faz como ator: momento a momento, cena a cena, dia a dia. Estão também a reconhecer as escolhas que faz como pessoa: a educação que persegue, o treino que cumpre, as horas que pôs no trabalho. Estou grata pelo reconhecimento das escolhas que fiz e estou também grata por viver num momento na nossa sociedade em que a escolha existe. Enquanto mulheres e crianças há coisas que podem acontecer aos nossos corpos que não são escolhas nossas. Tentei levar a minha vida fazendo dela o que eu quero, não vivendo só de acordo com aquilo que me acontece. [...] E isso só foi possível porque pude usar o meu direito a escolher."Em resposta, a atriz recebeu um aplauso. E seguiu: "[Pude escolher] ter ou não um filho e com quem e tê-lo num momento em que conseguiria balançar a minha vida com a sua existência, sabendo, como todas as mães, como as escolhas passam a ser ao encontro das crianças. E graças a Deus (ou a que deus vocês rezem) que vivemos num país fundado no princípio de que posso viver de acordo com a minha fé e vocês com a vossa." Para terminar, Williams fez um apelo: "Mulheres dos 18 aos 118, quando chegar a hora de votarem, façam-no para o vosso bem, como os homens têm feito ao longo de anos, o que faz com que o mundo se lhes assemelhe tanto. Somos a maior parte dos votantes neste país, vamos fazê-lo parecer-se mais connosco."