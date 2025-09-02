Sábado – Pense por si

Membro dos Monty Python foi detido por milícias chavistas durante sete horas

Diogo Barreto
Diogo Barreto 15:55
Michael Palin de 82 anos acabou por ser reconhecido pelos seus captores e libertado (mas antes teve de dar autógrafos).

Michael Palin, um dos fundadores do grupo britânico Monty Python, foi detido na Venezuela durante sete horas enquanto rodava um documentário sobre a situação política do país. O comediante foi detido em Sabaneta, a cidade natal de Hugo Chávez.

Michael Palin, membro dos Monty Python, foi detido por milícias chavistas durante sete horas AP Photo/Lionel Cironneau

À imprensa, Palin afirmou que foi abordado por milícias enquanto estava a filmar uma estátua de Hugo Chávez para o seu documentário Michael Pallin in Venezuela.

Ao jornal britânico o comediante de 82 explicou que durante o jantar um dos seus captores pesquisou o nome de Palin na Internet e encontrou a rábula "The Fish Slapping Dance" (veja o vídeo em baixo) dos Monty Python em que aparecia o seu recluso. O guionista e a sua equipa foram soltos e os seus captores pediram-lhe autógrafos.

"Ele encontrou o sketch das chapadas de peixe dos Monty Python e achou aquilo hilariante. De repente, toda a agressão desapareceu. Quiseram fotografias, autógrafos, tudo."

Este documentário que será emitido no final do mês no Canal 5 do Reino Unido segue o modelo já utilizado por Palin em países como a Coreia do Norte, Iraque e Nigéria

