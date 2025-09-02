Sábado – Pense por si

Joaquim Pinto Lopes, o homem que levou Portugal ao mundo (1944-2015)

Fundador da Pinto Lopes Viagens, deixou um legado de curiosidade, cultura e aventura. Visionário, embaixador da viagem em Portugal, foi também um viajante incansável. Morreu aos 81 anos.

Tiago Neto 02 de setembro de 2025 às 22:58
Joaquim Pinto Lopes (1944-2015) fundou a Pinto Lopes Viagens e viajou por 150 países
Na história das viagens em Portugal, poucas serão as figuras que se destacam pela mesma persistência e visão. Para muitos, não foi apenas o guia ou o empresário, mas a bússola que apontava sempre à promessa do desconhecido. Capaz de transformar a ideia de destino em gesto de cultura, e de fazer da rotina um itinerário de descoberta partilhada, foi o pioneiro que, a cada partida, levava consigo não apenas as malas e mapas, mas também a convicção de que viajar era um modo de pensar o mundo.

Joaquim Pinto Lopes, o homem que levou Portugal ao mundo (1944-2015)