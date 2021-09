Matança de golfinhos volta às ilhas Faroé

A prática não é novidade e as críticas à mesma também não. Mas desta vez a caça de golfinhos nas ilhas Faroé parece ter atingido um novo recorde: 1.400 animais mortos.



O grupo de golfinhos foi levado para o maior fiorde no Atlântico Norte, no domingo. Os barcos encurralaram os animais na praia de Skalabotnur, onde foram mortos com facas.



As carcaças foram depois levadas para a costa e distribuídas pelos locais para consumo. As imagens divulgadas mostram as águas vermelhas por causa da quantidade de animais mortos.