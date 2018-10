Massive Attack em Lisboa para celebrar Mezzanine

Os britânicos Massive Attack regressam a Lisboa em Fevereiro para assinalar 21 anos da edição do álbum Mezzanine. Mezzanine é o terceiro álbum de originais da banda.

Os britânicos Massive Attack regressam a Lisboa em fevereiro, no âmbito de uma digressão mundial que assinala 21 anos da edição do álbum Mezzanine, anunciou hoje a promotora Everything is New



O concerto está marcado para 18 de fevereiro, no Campo Pequeno, e os bilhetes são colocados à venda na sexta-feira, refere a promotora num comunicado hoje divulgado.



Os Massive Attack (Robert Del Naja e Grantley Marshall) trazem a Lisboa 'MezzanineXX1", "um novo espectáculo que consiste numa produção audiovisual de Elizabeth Fraser, desenhada por Robert Del Naja, com mais participações que serão anunciadas posteriormente".



"O espectáculo irá reinterpretar Mezzanine 21 anos depois do seu lançamento, usando áudio reconstruído de samples e influências originais do álbum", adianta a promotora.



Mezzanine", editado em 1998, é o terceiro álbum de originais da banda, formada em 1987 em Bristol.