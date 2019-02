A Fera na Selva chega ao Porto

Margarida Marinho e Felipe Duarte - convertidos em casal que casualmente se encontra numa festa e desata a desfiar memórias do tempo em que se conheceu - estrearam em outubro, no CCB, em Lisboa, A Fera na Selva, com encenação de Miguel Loureiro.Agora rumam ao Porto para apresentar a peça, com texto de Marguerite Duras, no Rivoli - Teatro Municipal, na sexta-feira, 8 de fevereiro, às 21h, e no sábado, 9, às 19h. Bilhetes a €7,50.