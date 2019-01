A Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE) emitiu, no ano de 2018, 610 pareceres relativos à inflexibilidade de horário dada pelas empresas aos trabalhadores com filhos menores de 12 anos, indica o Jornal de Notícias desta quarta-feira. Destes, 85% deram razão ao trabalhador e obrigaram a entidade a flexibilizar o horário ao pai ou mãe.

"O tema forte da igualdade é a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar", afirmou ao jornal a presidente do CITE, Joana Gíria. O maioria dos pedidos vem da parte de mães que trabalham por turnos em setores como saúde ou distribuição mas são cada vez mais os casos de pais que querem ver o seu horário uniformizado. Em 2018, foram emitidos 80 pareceres de pais a queixarem-se à CITE, mais seis do que no ano anterior.

O CITE registou ainda 23 pareceres relativos à recusa de horário de trabalho a tempo parcial, com 65% destas queixas a darem razão às empresas, com a maioria destes casos – de solicitação obrigatória para o empregador - a ser registado no setor privado.

"Os números mantêm-se mais ou menos idênticos. As questões da conciliação são as que nos chegam mais", afirma Joana Gíria ao Jornal de Notícias, que reconhece que "as pessoas vão tendo mais conhecimento dos seus direitos".

A presidente do CITE alerta ainda para o crescente problema daquela a que chama a "geração sandwich", aquela que cuida dos filhos e dos pais, num "país que não está preparado para salvaguardar a proteção das pessoas dependentes de quem trabalha".



De acordo com o Código do Trabalho, todo o trabalhador com filho menor de 12 anos, ou com deficiência ou doença crónica, que com ele viva em comunhã de mesa e habitação tem direito a trabalhar em regime de horário flexível. Se o parecer emitido pelo CITE for desfavorável à entidade empregadora, esta "só pode recusar o pedido após decisão judicial que reconheça a existência de um motivo justificável".