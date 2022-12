Virgílio Castelo: “Ser-se galã nos anos 80 em Portugal era ser amaldiçoado”

Foi enquanto galã de novelas – um rótulo de que nunca gostou – que se tornou conhecido. E foi logo nessa primeira, Origens, ainda nos anos 80, que teve a abordagem mais curiosa de sempre. “Estava a tomar o pequeno-almoço numa pastelaria e veio uma velhota ter comigo. Pediu-me para me tocar na cara para ver se eu era de verdade”, conta à SÁBADO. Mas foi pela comédia que Virgílio Castelo se estreou na representação e é a esse registo que agora regressa – com o surfista Almeno, na novela Sangue Oculto da SIC. Para o papel, o ator, 69 anos, além de aprender surf (“o suficiente para enganar o público”), recuperou o que aprendeu com o teatro de revista, quando tinha 20. Garante que desse Virgílio mantém quase tudo, menos uma coisa: as noitadas. “Agora chego às 23h e estou cheio de sono”, diz, entre risos.