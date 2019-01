William Banting era um homem gordo. Tão gordo que aos 65 anos, em agosto de 1862, deixou de conseguir apertar os atacadores dos sapatos, passou a descer as escadas de casa de costas - para aliviar as dores que o excesso de peso lhe causava nos joelhos e tornozelos - e sofreu uma rutura umbilical. No fim desse terrível mês de agosto, a sua visão piorara muito, tinha deixado praticamente de ver e sentia com frequência que estava prestes a desmaiar. Media 1,65 m, pesava 91,6 quilos. William Banting era um homem gordo quando as palavras obesidade e dieta ainda nem sequer tinham entrado no dicionário. Seria aliás este agente funerário britânico a colocá-las lá e a transformar o seu apelido em sinónimo de plano alimentar para perder peso.A bantingmania envolvia contagiou reis e estrangeiros, envolveu álcool - muito - e correu vários países do mundo. Na sua Letter on Corpulence, Banting explica como perdeu 21 quilos em menos de um ano. Tudo começou com a sua quase surdez.