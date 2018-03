Margarida Martins, a actual presidente da Junta de Freguesia de Arroios, foi uma das porteiras do Frágil, no Bairro Alto. Este foi o mais emblemático bar que Manuel Reis, o mais célebre empresário da noite lisboeta, fundou, nos anos 80. Depois, começou os projectos do Lux Frágil - em Santa Apolónia - e Rive Rouge - no Mercado da Ribeira. Reis morreu hoje, aos 71 anos, de doença prolongada. Margarida Martins falou com a SÁBADO e recordou o amigo.

"Foi a Lia Gama quem mo apresentou, no início do Frágil. Nessa altura, ele brincou comigo porque já me tinha visto na praia do Meco. Convidou-me para trabalhar com ele e três meses depois, fui.

Partilhámos tudo. Muitas vezes, eram 15 horas de trabalho por dia.

Eu sabia que ele estava doente, mas não tanto. Era um amigo presente. É uma grande perca. Lembro-me que quando falámos ele me disse que ia viver para a Calçada de Santana, estava a mudar de casa. Era uma zona de que gostava muito.

Aprendi muito com ele, quem eu sou hoje, devo-o ao Manel. Ensinou-me a olhar a vida de outra maneira.

Ele tinha uma grande vontade de fazer coisas, de mudar o que se sentia sobre a cidade. Trabalhámos no Frágil, em eventos de moda, em teatro… A primeira Moda Lisboa foi no São Luiz, com ele. Apoiou a Abbondanza, o Filipe Alarcão. O Manel apoiou todas as artes, sempre, do teatro ao cinema, à moda.

Fizemos tanta coisa: em armazéns, barracões, tudo o que ele usava… Eram espaços fantásticos da cidade que serviam para mostrar qualquer coisa diferente. Ele transformava os espaços, dava-lhes vida, modernidade, era um homem diferente com visão e muita qualidade.

E não o fazia só pelo negócio. Queria lançar jovens artistas. No Frágil faziam-se espectáculos, festas temáticas, com decorações do Cabrita Reis, do Rui Sanches. Cantou-se, declamou-se poesia do Al Berto.

Ele criou momentos emblemáticos da cidade de Lisboa. Com a morte dele… É um bocadinho de mim que parte."