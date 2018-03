Colecção TIME: A ciência ultrapassa a ficção

Século de contradições, também houve invenções quase logo tornadas obsoletas (da juke box à disquete de computador); criações tão controversas como o insecticida DDT, que deu um Nobel da Medicina ao não médico Paul Hermann Mueller e ao qual a bióloga Rachel Carson chamou o "elixir da morte"; desenvolvimentos que colocaram em causa o próprio planeta, como o Grande Depósito de Lixo do Pacífico – que, dependendo dos cálculos, pode ser maior que o território do Texas ou oito vezes o mapa de França.



O derradeiro tomo de História do Século XX TIME aborda ainda o Pico de Hubbert na extracção do petróleo e a energia nuclear para se produzir electricidade – apesar dos acidentes nas centrais de Three Mile Island (EUA), Chernobil (Ucrânia, então ainda parte da União Soviética) e Fukushima (Japão); a popular ficção científica, dos romances de títulos tão curiosos como Será que os Andróides Sonham com Ovelhas Eléctricas? (Philip K. Dick) aos filmes de culto como 2001, Odisseia no Espaço (Stanley Kubrick); a Filosofia da Ciência. a que se dedicaram Karl Popper ou Thomas S. Kuhn; as revistas onde se publicam estudos pioneiros, como a Nature ou a Science.



Além da corrida espacial, domínio em que cada superpotência procurou demonstrar os avanços sobre o antagonista: se o cosmonauta soviético Iuri Gagarin foi o primeiro homem a entrar em órbita sobre a Terra, na cápsula espacial Vostok 1, a primeira pegada no solo lunar foi a do astronauta americano, que desceu da nave Apolo 11, Neil Armstrong.



Mas, afinal, o Homem que enviou uma sonda para descobrir anéis de Júpiter, 11 satélites de Urano e a Grande Mancha Escura de Neptuno (recebendo fotografias dessas novidades) é o mesmo que não resolveu problemas sociais como os da imagem de crianças a sobreviverem numa imensa lixeira de Manila – e que podia ter sido captada noutra qualquer grande metrópole.



Várias questões transitaram para o nosso tempo, exigindo discussões científicas e debates éticos, como o aquecimento global, as polémicas acerca dos alimentos transgénicos ou o que fazer com a montanha de resíduos que se multiplicam, a legitimidade dos ensaios farmacêuticos com animais (como os que Eugene Smith fotografou num laboratório) ou a perda da biodiversidade devido a uma agricultura intensiva.



Prosseguem as investigações sobre a manipulação genética, continua a aperfeiçoar-se a inteligência artificial, desenvolvem-se micro-aparelhos para implantar no corpo humano a substituir órgãos doentes. E, no entanto, não se prevê que em 2019 (isto é, no próximo ano), em Los Angeles – neste caso, uma metáfora do mundo –, se viva numa sociedade distópica e com colónias fora da Terra, onde animais mecânicos substituíram a fauna extinta e os andróides se revoltam contra os humanos – como se via no cinema, em 1982, no emblemático filme de Ridley Scott, Blade Runner.

As elites que festejaram o réveillon de 1901 nunca sonharam que no quotidiano dos seus netos seria vulgar ver imagens dos antípodas num aparelho chamado televisão ou andar com um telefone no bolso – nem mesmo Júlio Verne tinha imaginado, na centúria anterior, tantas inovações nas suas obras de antecipação do futuro. O último volume da História do Século XX TIME, que vai ser entregue com a próxima edição da SÁBADO, é dedicado a’O Século da Ciência, que mudou completamente todas as áreas de saber da Humanidade – e em que ganharam fama a cadela Laika e a ovelha Dolly.Um tempo recheado de cérebros de excelência, capazes de elaborarem abstracções complexas, como a Teoria da Relatividade de Einstein ou a Física Quântica de Max Plank, o Big Bang na origem do Universo ou o Bosão de Higgs (a Partícula Deus). De génios que fizeram descobertas fundamentais, da Psicanálise de Freud à penicilina de Fleming, dos Buracos Negros à estrutura tridimensional em dupla hélice do ADN.E, também, de inventores capazes de executarem engenhos fantásticos na era dos plásticos e de minúsculos chips da electrónica, desde o telescópio espacial Hubble às técnicas para os bebés-proveta, da Pioneer 10 com uma mensagem incrustada para o caso de algum extraterrestre a encontrar e a decifrar até às auto-estradas de informação abertas com a Internet. E de colocarem ao serviço do cidadão comum a roupa em fibra de nylon e as canas de pesca em poliéster, automóveis tão diferentes como o Rolls -Royce ou o Volkswagen carocha, as transfusões de sangue e os transplantes de órgãos, o computador pessoal e os videojogos.