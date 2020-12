Luana deu uma volta a uma grande loja de brinquedos – daquelas que têm tudo – e voltou para trás sem nada. Não conseguiu encontrar uma boneca que se parecesse com ela e a mãe deu-lhe uma explicação plausível: "São tão bonitas que os meninos levaram-nas todas para casa." Esta não era, no entanto, a verdadeira razão do vazio. Encontrar bonecas e brinquedos com pele negra é difícil no mercado português. Sílvia Plácido, a mãe de Luana, criou as Loretas, com quatro tons de pele, para dar diversidade e representatividade ao universo dos brinquedos.Os desenhos animados mais vistos por Luana, de 3 anos e meio, e pela irmã, Lara, de meses, são quase todos brasileiros. "É um assunto de que falamos muitas vezes aqui em casa. Os conteúdos brasileiros de televisão têm mais representatividade e deixam a Luana mais entusiasmada", conta Sílvia.A menina comenta os caracóis iguais aos seus quando os vê no ecrã e, num mundo em que há um padrão de beleza formatado, os pais insistem em "enaltecer, no dia a dia, os traços da Luana".As Loretas vão ao encontro desta filosofia. Fintam os omnipresentes traços ocidentais - nariz fino, cabelo liso, boca pequena - e dão à pele quatro cores que, dado tudo o que uma pele humana pode ser, até é pouco. Para já, é um começo."Nunca imaginámos que as partilhas [nas redes sociais] fossem tantas e tão espontâneas. Houve adultos que compraram para eles porque em crianças não tinham", diz Sílvia Plácido, que já vendeu cerca de 1.000 bonecas, desde o lançamento, em outubro.Cada vez que são postas mais bonecas à venda no site da Mrs. Ertha, a marca de puericultura de Sílvia, esgotam - o primeiro stock desapareceu em três dias.A Mrs. Ertha nasceu para vender alcofas, roupa e mordedores para bebés. Os brinquedos não estavam no horizonte, mas bastou contactar fornecedores e, depois de nove meses de gestação, as Loretas nasciam.As bonecas chegam dos Estados Unidos, a roupa de algodão orgânico é feita em Guimarães, segundo os desenhos desta designer, e as caixas são de cartão reciclado. De resto, é Sílvia que veste as Loretas, que as penteia, que lhes ata os lacinhos na cabeça e que as põe, por fim, dentro das caixas (custam €49,90 cada uma).Além das bonecas, esta coleção de brinquedos tem ainda quatro puzzles (€24,90) com diferentes níveis de dificuldades, para crianças dos 3 aos 5 anos.É por aqui o futuro da marca, diz Sílvia: já lhe pediram Loretas em tamanho míni, pensadas para bebés. E se Luana foi uma certeira analista do mercado, há que esperar que Lara, que está a crescer, tenha idade para andar pelas lojas e fazer as suas prospeções.