OS NÚMEROSGraças à procura crescente, a passagem da digressão de Madonna pelo Coliseu dos Recreios tem oito datas marcadas: 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22 e 23 de janeiro. Os bilhetes mais baratos, para as galerias em pé, foram postos à venda por €75; os mais caros, para as cadeiras de orquestra, por €400. À altura do fecho desta edição, os bilhetes ainda disponíveis para qualquer das datas (para os camarotes e segunda plateia) custavam, no mínimo, €200.AS CANÇÕESCom cerca de duas horas de duração, o concerto é composto por 21 canções, agrupadas em quatro atos e um encore, que são separados, por sua vez, por interlúdios de dança e vídeo. Mais de metade das canções (12) vem de Madame X, o 14º álbum de originais da cantora, intercaladas com uma seleção de êxitos de alguns dos seus discos clássicos: Like a Virgin, True Blue, American Life, Bedtime Stories ou Ray of Light.O FADOA única versão que consta do alinhamento é uma interpretação de Fado Pechincha, composto por João do Carmo Noronha (tio-avô de Maria Teresa de Noronha) e popularizado pela voz de Isabel de Oliveira, numa gravação de 1960. O tema La Isla Bonita é também intercalado com Welcome to my Fado Club, um original ainda sem edição. Durante parte da parcela norte-americana da digressão, Madonna interpretou a morna Sodade, de Cesária Évora. Entretanto eliminada do alinhamento, poderá regressar em Lisboa.A INTERDIÇÃOMadonna proibiu o uso de telemóveis durante os espetáculos da digressão, sendo o público obrigado a selar os seus aparelhos em sacos que só podem ser desbloqueados no final do concerto - uma medida que também deverá ser aplicada em Lisboa. Reagindo à transgressão de alguns fãs, a cantora disse que "não se estão a permitir apreciar o concerto completamente, mas também mostram uma falta de respeito e consideração pela minha vontade" e avisou que "se não consegue viver sem o telemóvel por duas horas, esta experiência não é para si".A ACLAMAÇÃOCom um espetáculo uniformemente encarado como audaz e desafiador, Madonna reuniu elogios em uníssono da crítica especializada. A Entertainment Weekly disse que, em Brooklyn, a cantora se afirmou "não apenas uma estrela pop ou uma provocadora perene, mas uma artista em pleno"; já a Rolling Stone opinou que Madonna está "gloriosamente estranha como sempre", e que a "excelente" digressão de Madame X é "um testemunho da genialidade na sua loucura".O ATRASOApesar da aclamação crítica da digressão de Madame X, Madonna tem sido fortemente criticada pelos sucessivos atrasos de, em média, duas horas nas datas americanas. A cantora tem um longo historial de adiar a entrada em palco e, ao ser vaiada em Las Vegas após quase quatro horas de atraso, disse aos fãs que "uma rainha nunca está atrasada". Nos Estados Unidos, o início dos concertos foi adiado em duas horas para acomodar a demora da cantora e, na Flórida, um fã chegou a processar Madonna pela espera.