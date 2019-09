Macedo de Cavaleiros homenageia Roberto Leal na data do aniversário do cantor

Estado deixou antiga casa de Roberto Leal ao abandono A antiga casa do cantor Roberto Leal em Sintra encontra-se ao abandono, com a porta principal arrombada e vegetação a cobrir as paredes. A propriedade pertence ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas ( ICNF) desde 1999, que a comprou à empresa LAMPAGRI - Agroindústria e Empreendimentos, e nunca serviu a finalidade que motivou a compra.

A Câmara de Macedo de Cavaleiros informou hoje que está a preparar uma homenagem a título póstumo a Roberto Leal , natural deste concelho transmontano, que ocorrerá em novembro por altura do aniversário do cantor.Roberto Leal morreu no domingo, no Brasil, país para onde emigrou com a família natural de Vale da Porca, uma aldeia do concelho de Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança.A Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros decidiu promover uma homenagem por altura do aniversário de nascimento do cantor, que se assinala a 27 de novembro, na qual pretende juntar amigos e familiares de Roberto Leal e que será aberta aos fãs."Vamos organizar um grande evento que perpetue a memória de um artista querido por todos os portugueses e brasileiros e que honre o trabalho e a carreira do Roberto Leal, filho da nossa terra", indicou o presidente da Câmara, Benjamim Rodrigues.O autarca remeteu para breve "todos os detalhes deste evento", indicando apenas que o município está a "delinear os moldes em que esta homenagem se irá realizar"."Queremos trazer a Macedo de Cavaleiros alguns dos seus amigos mais próximos, assim como familiares, para recordarem e evocarem Roberto Leal, que teve uma vida e carreira importantíssimas, principalmente junto das comunidades portuguesas", acrescentou.O presidente da Câmara garantiu que "será um evento de entrada gratuita".O cantor Roberto Leal, que morreu aos 67 anos, dividiu a sua carreira entre Portugal e o Brasil, mas teve ainda passagens na política, no cinema e na televisão.Roberto Leal - nome artístico de António Joaquim Fernandes -- emigrou aos 11 anos para o Brasil, em 1962, com os pais e os nove irmãos.Em São Paulo, após trabalhar como sapateiro, vendedor de doces e feirante, iniciou seu trabalho com a música e gravou o seu primeiro disco em 1970.Vendeu mais de 17 milhões de discos, conseguiu 30 Discos de Ouro e cinco de platina e ganhou vários prémios, entre os quais o Troféu Globo de Ouro, da TV Globo, em 1972.