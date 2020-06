Rodrigo Herédia, um dos melhores amigos do ator Pedro Lima, deixou uma mensagem de despedida nas redes sociais. Pedro Lima foi encontrado morto cerca das 10:00 de hoje na praia do Abano, em Cascais, segundo fonte da Autoridade Marítima.

Herédia foi uma das pessoas a quem Pedro Lima endereçou uma mensagem de despedida, o que levou o empresário a alertar as autoridades. "Hoje o meu grande amigo 'capitão', companheiro de surf, de conversas, e o melhor pai e marido do mundo partiu, foste em busca das ondas perfeitas que todas as manhãs tentávamos encontrar, ainda não eram 8 da manhã e já telefonávamos um ao outro para combinar o local!!!! Sei que foste para um lugar onde as ondas são perfeitas, e não as apanhes todas, guarda umas para mim quando nos encontrarmos outra vez!", escreveu Rodrigo Herédia no Facebook. Além de Herédia e de Liliana Campos, a companheira de Pedro Lima, Anna Westerlund, alertou as autoridades.