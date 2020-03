Adeus a Albert Uderzo (1927 - 2020), criador de Astérix

Ninguém estava preparado para a colisão de mentes com René Goscinny. Pouco depois de se conhecerem, em 1951, o ilustrador e o escritor começaram a colaborar em projetos de banda-desenhada, criando, entre outros, o Oumpah-Pah, serializado com Tintin entre 1958 e 1962. Assumindo, respetivamente, os cargos de editor e diretor artístico da revista Pilote, em 1959, Goscinny e Uderzo seriam tão bem-sucedidos com a sua primeira personagem - Astérix, o Gaulês - que dedicar-lhe-iam o resto das suas carreiras.





Não seria de estranhar que a ideia para Astérix viesse, pelo menos em parte, deste filho de imigrantes italianos nascido em França entre as guerras. Apesar de insistir sempre que viveu uma infância feliz, em que o seu talento para o desenho cedo foi reconhecido, Uderzo lembraria, anos mais tarde, as tensões étnicas e discriminação xenófoba de que fora alvo em criança, numa zona de França altamente politizada e hostil à Itália de Mussolini.





Mesmo indo viver para Paris, mudando a cor do cabelo e assumindo um sotaque cosmopolita, a partir dos 11 anos, a demarcação esteve, de alguma forma, sempre presente. Daí que o conceito de Astérix, líder de uma pequena resistência gaulesa contra o magnânimo Império Romano na era de Júlio César, não fosse totalmente estranho a Albert.





O ilustrador desenha-o pequeno - embora com o benefício de ter um companheiro, Obélix, caído num caldeirão mágico quando criança, e por isso com força sobre-humana -, inteligente e com particular empenho (e gosto) em enganar e iludir os invasores romanos. Daltónico, Uderzo sempre preferiu esboços a preto-e-branco e, quando necessário, tinha de usar etiquetas para as suas cores.





Com a morte de Goscinny, em 1977, Uderzo assumiu também a escrita da então já mundialmente conhecida saga Astérix - continuando a assinar os livros de banda-desenhada como "Goscinny e Uderzo" -, mantendo o posto até à reforma, em 2011. Na fase posterior da carreira, envolveu-se em prolongadas batalhas judiciais com a filha, Sylvie, que geriu o seu património até 2007 e chegou a acusá-lo, nas páginas do Le Monde, de "abrir as portas da vila gaulesa ao Império Romano" com a venda dos direitos de Astérix a uma grande editora francesa, a Hachette.





Depois da sua reforma, Jean-Yves Ferri e Didier Conrad assumiram as rédeas de Astérix na escrita e ilustração, respetivamente. À altura da sua morte, Uderzo era, de acordo com a UNESCO, o décimo autor de língua francesa mais traduzido do mundo, sendo Goscinny o quarto.