Entrevista a Barry Cawston: o fotógrafo que nos mostra Banksy sem nunca o ter conhecido

Barry Cawston tem fotografado a arte de Banksy um pouco por todo o mundo, embora admita nunca se ter cruzado com o artista britânico. "Têm sido coincidências incríveis", diz risonho sobre projectos como Walled Off Hotel, na Cisjordânia, e principalmente sobre Dismaland, o parque de diversões desencantado que Banksy montou na cidade de Weston-super-Mare, em 2015. Na exposição Banksy’s Dismaland and Others, presente na Alfândega do Porto até ao final de Março, estão expostas mais de 40 fotografias daquele que muitos consideram o fotógrafo oficial de Banksy."Adoraria sê-lo, mas sou forçado a negá-lo", afirma em entrevista ao GPS, numa conversa à qual nem o Brexit escapou.





Qual a ligação entre a Dismaland do Banksy com as fotografias tiradas pelo Barry que estão presentes nesta exposição?

Quando abordei este projecto do Banksy fotografei também a cidade de Weston-super-Mare, onde estava instalada a Dismaland, para criar uma justaposição entre a arte e a realidade, entre a distopia de futuro e o dia-a-dia das ruas de Weston.





Essa justaposição deu depois origem ao livro Are we there yet?. Porquê a escolha desse título?

O livro é composto por imagens desses dois universos. E também pela minha viagem a Belém, onde fui ao Walled Off Hotel e onde optei pelo mesmo tipo de abordagem. Tirei algumas fotos ao hotel e outras às ruas de Belém. Sobre a questão específica Are we there yet?, é uma coisa que vem dos meus tempos de infância. Existe uma situação típica de quando somos mais pequenos e estamos no carro a caminho de algum lado, e eu, como quase todas as crianças, ia no banco de trás e perguntava muitas vezes "já chegamos?". Transportando essa pergunta para o livro, queria passar a ideia – juntamente com o designer Tristan Manco, que sugeriu esse título – de uma cultura em permanente mudança, brincando com a imagem clássica e infantil da viagem de férias. O meu trabalho a partir da Dismaland de Banksy pretendeu mostrar que existe uma narrativa maior para lá da obra. Fotografei Weston-super-Mare durante praticamente um ano e durante esse tempo aconteceu o referendo do Brexit que, de repente, fez com que o título ganhasse uma conotação diferente. Dois anos depois do referendo, ainda nos continuamos a interrogar, Are we there yet? Continuamos à espera.





O Barry chegou a fazer um stencil na Cisjordânia, com a ajuda de artistas palestinianos, a perguntar "Who is Brin?" Passaram dois anos e hoje provavelmente essa pergunta teria mais apoiantes do que o Brexit…

Há diferentes sondagens, é difícil prever qual é a vontade actual da nação. Mas possivelmente haveria pessoas que no último referendo não votaram e que votariam neste, há uma certa migração de votos de um lado para o outro. As coisas em 2016 foram-nos apresentadas como sendo bastante simples e, na verdade, muitas pessoas já suspeitavam que este não seria um processo assim tão fácil, como se tem visto pelas dificuldades recentes. Os cidadãos sentem-se frustrados com a morosidade do Brexit, com algumas mentiras que foram ditas e provavelmente com o governo também. Penso que a posição sobre a relação do Reino Unido com a União Europeia tem-se vindo a fortalecer com estas frustrações.





O processo do Brexit é, em certa medida, uma outra maneira de contrapor a fantasia com a realidade, uma outra Dismaland?

Absolutamente! O fantástico da Dismaland é que eu não tinha a mínima ideia do grau de premeditação que esse trabalho podia assumir e que veio a assumir. Com a Dismaland, Banksy evidenciou a fragmentação da sociedade britânica. Foi bom ter captado esse projecto de uma forma diferente, não tão linear, e saber que o trabalho vai prevalecer com o livro. É importante voltarmos a olhar para aquele momento, isto é histórico. A Grã-Bretanha está a viver um ponto de viragem na sua História.





Voltando ao Banksy, qual foi o primeiro contacto do Barry com a obra dele?

A primeira obra que vi do Banksy foi na zona este de Londres, em Shoreditch. Havia uns quantos trabalhos do Banksy por lá, como o John Travolta com as bananas. Para mim foi absolutamente hilariante, "mas o que é isto?!" pensei estupefacto. Nunca tinha visto nada assim, apesar de já seguir há mais de uma década algumas referências da streetart de Paris. Ver este tipo de arte na zona este de Londres foi fantástico. O Helicopter gunships foi outra das primeiras obras que vi. Fiquei ao mesmo tempo intrigado e fascinado e fui à procura de mais obras do Banksy.





Seguiu-o um pouco por todo o mundo?

De certa forma sim, aconteceu tudo de uma forma muito orgânica e não de uma maneira obsessiva. Por acaso estava em Nova Iorque quando ele fez um trabalho lá, e também estava em Belém na altura do Walled Off Hotel. Têm sido coincidências incríveis! Parece que há uma certa sincronização, mas não faço ideia até quando é que isto vai durar [risos].





Muitos passaram-no a considerar o fotógrafo oficial do Banksy, após o artista ter publicado no seu próprio site algumas fotos que o Barry tirou à Dismaland. Como é que vê esse estatuto?

Fico obviamente feliz por ele ter gostado e por ter partilhado aquilo que fiz na Dismaland, mas infelizmente tenho que negá-lo. Adoraria ser o fotógrafo oficial, mas sou forçado a negá-lo [risos].







Banksy’s Dismaland and Others

19 de Janeiro a 31 de Março de 2019

Centro de Congressos da Alfândega do Porto

Rua Nova da Alfândega, Edifício da Alfândega - Porto

10h-19h (fecha 3a.)

Bilhetes: €11