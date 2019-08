Ayhuasca, gata com 6 anos, deveria ter chegado a Ponta Delgada no dia 1, mas ao destino só chegou a caixa de transporte.Pedro Medeiros, dono do animal, estava de regresso à ilha de São Miguel, nos Açores, de onde é natural, depois de vários anos a viver em Lisboa.Apanhou um voo numa companhia de baixo custo, mas que não fazia transporte de animais, e por isso decidiu enviar a gata num voo da SATA. Já apresentou várias reclamações, sem qualquer resposta esclarecedora. Agora, ameaça com greve de fome."Vou até às últimas instâncias", garante Pedro, que pretende fazer buscas no aeroporto de Lisboa, onde crê que a gata esteja perdida.tentou contactar a SATA, sem sucesso.