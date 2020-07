Impedido, por enquanto, de voltar a receber espetáculos, o Musicbox, sala de referência do Cais do Sodré, assumiu a curadoria do Teatro São Luiz para uma série de nove espetáculos entre os dias 9 e 19 de julho.O "Takeover #1" começa esta quinta, 9 de julho, com os, um dos mais aclamados grupos portugueses de rock alternativo deste século, que vêm apresentar o trabalho até aqui editado antes do lançamento de um novo álbum. Os bilhetes custam €15.Nos dois dias seguintes, o São Luiz recebe, respetivamente,, uma iniciativa do B.Leza que traz os ritmos do Funaná, Coladera e Kizomba às mãos de Tito Paris, Nancy Vieira, Maria Alice e Jon Luz (10/7, €12); e, projeto do produtor Pedro Coquenão que vem apresentar o espetáculo The Algorithm is not African! (11/7, €13).O fim-de-semana encerra, no domingo, com a dupla de voz e guitarraque apresenta a tradução para o palco do seu mais recente disco, Miguel Torga por Lavoisier: Viagem a Um Reino Maravilhoso, composto de textos musicados do escritor português e com arte sonora e visual de João Bento (12/7, €10).A semana seguinte começa na quarta, 15, com a cantoraa apresentar-se a solo (€12), seguida, na quinta, 16, porem formato one man band (a tocar guitarra, bateria e kazoo em simultâneo) e com participação especial do saxofonista João Cabrita (€15).Na sexta, 17,e a sua banda levam a palco temas do seu ainda não editado novo disco (€15) e no sábado, 18, é a vez defechar o ciclo do seu último disco, Those Who Throw Objects at the Crocodiles Will be Asked to Retrieve Them, antes da próxima edição, agendada para 2021 (€10).O encerramento fica a cargo dos, que acabam de lançar o seu segundo disco, II, numa sessão que conta com abertura da flautista. Para a programação completa e mais informações, consulte os sites do Musicbox e do Teatro São Luiz