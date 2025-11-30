Líder do movimento Dignitas põe fim à sua vida por suicídio medicamente assistido

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

O fundador da organização Dignitas - dedicada ao direito à morte - morreu de forma medicamente assistida este domingo aos 93 anos.



Ludwig Minelli, fundador da Dignitas, com processos de pessoas falecidas na clínica Rex Features

Ludwig Minelli, que fundou o grupo em 1998, foi um jornalista e advogado que enfrentou a justiça várias vezes e fez diversos apelos aos tribunais suíços e ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos em prol da aprovação da morte medicamente assistida. Ludwig Minelli não foi eutanasiado, tendo morrido de forma medicamente assistida. O suicídio assistido é diferente da eutanásia, dado que é o próprio doente, tomando fármacos letais, a pôr fim à sua vida, com a colaboração de um terceiro, geralmente um profissional de saúde, que o ajuda a terminar a vida.

A morte de Minelli foi comunicada pelo Dignitas. "Até ao fim da vida, ele continuou a procurar outras maneiras de ajudar as pessoas a exercerem o seu direito de poderem escolher a forma como lidam com os seus 'assuntos finais'", refere a organização que promete continuar o trabalho iniciado pelo seu líder.

Apesar de a eutanásia ser ilegal, as autoridades suíças admitem que poderá existir suicídio assistido se for praticado por um doente terminal em sofrimento intolerável e irreversível. Foi na Suíça que nasceram e existem organizações como a Exit e a Dignitas, que ajudam no suicídio assistido.

Em dez anos, de 2009 a 2019, sete portugueses foram morrer à Suíça, apoiados pela Dignitas. Em 2020 havia mais 20 pessoas com residência em Portugal inscritas na associação. Até 2024 mais de quatro mil pessoas foram apoiadas pela Dignitas a terminar a sua própria vida.