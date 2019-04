Conhecida como a Anne Frank de Roterdão, Carry Ulreich, é uma sobrevivente da Segunda Guerra Mundial que tem bastantes semelhanças com adolescente alemã. Também ela viveu escondida numa casa de amigos - durante três anos - e esteve perto de ser apanhada pelos nazis. Só que não teve um destino tão triste. O seu diário - De Noite Sonho com a Paz - chega agora às livrarias portuguesas, editado pela Porto Editora.



Leia três excertos do diário escrito por esta judia de ascendência polaca e que é recordada como a "Anne Frank com final feliz".



Terça-feira à tarde, 12 de maio de 1942

Estou muito constipada desde sexta-feira e tenho estado de cama.

Mas hoje levantei-me, embora a Mamã ainda não me deixe ir à escola; portanto, uso o tempo para escrever. Tenho estado muitíssimo ocupada. Estamos atolados em exames, mas não estou preocupada, «alles sal reg kom». Naturalmente, o passeio aos campos de tulipas ficou em águas de bacalhau. Quando tenho planos, ou as coisas correm mal, ou não posso participar (por causa do «chico»), ou não se realizam. Foi o que se passou com o passeio de bicicleta.

Na quarta-feira à noite, cheguei a casa da escola e vejo a Mãe sentada à mesa, com o jornal aberto e cara de sofrimento.

– Novo decreto. Que mais querem agora?

«Não há de ser assim tão mau», pensei com otimismo.

Vamos ter de usar estrelas37. Uma estrela amarela debruada a preto, com grandes letras pretas (a imitarem a escrita hebraica) a dizer «judeu», do lado esquerdo do peito. A Mãe já anda à procura de tecidos amarelos e pretos. Toda a gente acha isto horrível. Como de costume, os Vromen vieram cá à noite e quase não se falou de mais nada. No dia seguinte, no Liceu Judaico, obtivemos mais informações.

As «estrelas de David» estão à venda: quatro estrelas por um ponto, ou a quatro cêntimos a unidade. À tarde já apareceu um aluno com uma. Foi imediatamente rodeado: toda a gente queria ver a estrela, faziam piadas. A mim a estrela não me incomoda, que diferença é que faz? Tenho orgulho em ser judia, com ou sem estrela… Para os judeus e para noventa por cento dos holandeses não tem importância nenhuma. E para o resto, os NSB… que vão para o raio que os parta!

Eu digo que não devemos ter vergonha. Um dia, quando houver um

Estado judaico na Palestina, se obrigarmos os árabes a andar com um cartaz a dizer «árabe», nós, judeus, é que nos devemos envergonhar, e não os árabes. É esta a minha firme opinião. A verdade é que sou casmurra.

No entanto, o Papá tem uma opinião diferente: nem se atreve a sair à rua. Nós gozamos com ele porque se põe à janela e comenta:

– Que bom, ar fresco. Estão a ver que não preciso de sair de casa?

Quando põe a cabeça de fora, digo-lhe:

– Cuidado! Precisas de ter uma estrela se cais no passeio!

A Mamã também acha desagradável andar na rua. Para a Rachel, a única judia no escritório, ser obrigada a usar a estrela é embaraçoso. Amanhã verei o que faço. Acho um desperdício estar a cosê-la em todos os meus vestidos porque não fica bem com todas as cores… Até nisso sou vaidosa. Acho que ponho um casaquito por cima e pronto.

Mas voltando ao passeio de bicicleta… Como domingo foi o dia em que passámos a ser obrigados a usar a estrela, iríamos dar demasiado nas vistas (éramos quatro grupos, de dez pessoas cada) e por isso o passeio foi cancelado. Voilà, há sempre um azar qualquer. Se não é o «chico», é uma estrela… mas talvez o passeio não se tivesse realizado de qualquer forma porque havia um grande temporal.

O Bram continua a aparecer regularmente. Às vezes até vai buscar a Rachel ao escritório. De resto não aconteceu nada de especial, se bem me recordo. Amanhã à tarde há reunião de pais na escola, talvez a Mamã vá. Quinta-feira é Dia da Espiga e não temos aulas. Fantástico!

Capa do livro de Carry Ulreich





sexta-feira, 31 de julho de 1942

Desgraças, é só desgraças por toda a parte! E gente desesperada.

Aqui em Roterdão chegou-se ao mesmo ponto que em Amesterdão.

E o que é que isso significa? Há algumas semanas, em Amesterdão, convocaram todos os judeus do sexo masculino entre os dezasseis e os quarenta anos (sem inspeção prévia, o que fez com que alguns ainda se livrassem) através de uma carta em que lhes era ordenado (nem sequer lhes era pedido delicadamente) que comparecessem daí a dois dias perante o Conselho Judaico (onde iam receber mais instruções) e que se apresentassem nessa mesma tarde, às duas e meia, no Teatro Judaico42, onde estavam as SS, a polícia alemã e outros estupores do género a controlar as presenças; à noite, a fim de que «os outros» não se amotinassem, os presentes eram expulsos («deportados»). O Peretz e a Frida Hochfeld, nossos primos por afinidade, receberam uma convocatória, mas «felizmente» o Peretz tinha acabado de adoecer e concederam-lhe um adiamento até 8 de agosto. Logo veremos o que farão nessa altura.

Cada adiamento é um dia que se ganha. Do Juchoes e da Diny Hochfeld, também nossos primos por afinidade, ainda não ouvimos nada. Escrevemos-lhes uma carta, mas ainda não obtivemos resposta.

Parecem ter desaparecido da face da Terra, o que, dito por outras palavras, significa que passaram à clandestinidade. De certeza que arranjaram um quarto em casa de não judeus, de onde nunca saem porque têm medo de ser denunciados e, nesse caso, era a mesma coisa que terem ido trabalhar para a Alemanha sob «vigilância policial» (como consta da convocatória). Como se vê, a clandestinidade não está isenta de riscos e não é nada fácil arranjar um bom esconderijo…

Na quinta-feira passada, um conhecido nosso que trabalha no Conselho Judaico em Amesterdão contou-nos que aqui irá acontecer precisamente o mesmo. Ainda que tenhamos ficado muitíssimo impressionados com o que se passou em Amesterdão, não nos tinha atingido pessoalmente. O Roland Frederikstadt, o nosso conhecido, também mencionou que é impossível imaginar o horror que é ver um transporte partir. As pessoas desmaiam e perdem a razão. Eu acabo de o comprovar com os meus próprios olhos: já tinha estado várias vezes com este rapaz, que costuma ser a calma em pessoa.

Agora, porém, parece um neurótico: pisca os olhos constantemente e tem os nervos à flor da pele. Empenhei-me o melhor que pude em arranjar um biscate no Conselho Judaico porque assim teria direito a um adiamento, segundo me informaram. Graças ao Arie van Thijn, fiquei a trabalhar na cozinha. A Rachel é datilógrafa. O Bram já lá tinha um emprego: faz as ligações entre Roterdão e Amesterdão. Viaja com uma licença que hoje em dia mais ninguém arranja. Entretanto, em Roterdão, a idade para a convocatória foi aumentada para os cinquenta anos. Portanto, todos os que nasceram em 1926 e em 1892 estão abrangidos; embora eu ainda não tenha feito os dezasseis, também estou incluída.

A Mamã provavelmente será dispensada porque o Papá tem cinquenta e um anos (ainda bem!). Na quarta-feira à noite enviaram as primeiras dezenas de convocatórias; felizmente, nós não recebemos nenhuma. Na quinta-feira de manhã, quando cheguei ao Conselho Judaico às oito horas encontrei uma multidão à porta. Mostrei o meu passe de trabalho a um polícia, que me deixou passar comentando (com razão): «Então, mas afinal quantas pessoas trabalham aqui?»

Realmente, todos aqueles a quem perguntei tinham emprego no Conselho Judaico. Ainda não encontrei ninguém que fosse deportado, porque por enquanto o Conselho Judaico teve direito ao adiamento.

À tarde confirmámos que, à exceção de umas vinte pessoas (os líderes), a maioria dos que trabalham para o Conselho Judaico não tem direito a adiamento: o Conselho emprega à volta de mil e quinhentas pessoas, e há cinco a seis mil judeus que satisfazem as condições para serem deportados para a Alemanha. Tantos funcionários foram um claro exagero: estragámos o nosso próprio esquema.

À tarde fui ao armazém na Stieltjesplein (onde tínhamos sido obrigados a entregar as bicicletas). O armazém estava cheio de bancos da escola a que eu e a Hetty Corper limpámos o pó. O Herman van Coevorden e a Sra. Corper também tinham vindo dar uma ajuda. Em seguida servimos café a todos os trabalhadores e depois lavámos, limpámos e arrumámos a loiça. Nesse meio tempo entraram três oficiais alemães de alta patente, certamente para controlar se os judeus não estavam a ser demasiado bem recebidos. Só nessa altura me dei conta do que se passava e por que razão estávamos ali. No início, ainda tinha a sensação reconfortante de estar a aliviar um pouco o sofrimento dos judeus, mas a visita daqueles oficiais alemães foi como um choque elétrico. Horrível! Lá em casa também estavam muito deprimidos. O Papá chorava, a Mãe estava branca como a cal. A Rachel trabalha das seis da manhã até às oito da noite, a bater diretivas à máquina. Perguntei o caminho a um polícia na rua, e ele perguntou-me se eu também tinha de partir.

– Por enquanto não – respondi-lhe.

Talvez receba uma convocatória amanhã, quem sabe!

As primeiras pessoas chegaram logo às quatro e meia. Demos-lhe café de graça ou refrescos a cinco cêntimos. Eu lavava a loiça. A Sra. Corper servia as bebidas e confortava as pessoas. De repente, vi o Max Hachgenberg com uma cara risonha. Aparentava muita coragem.

Aproveitou para me apresentar o irmão, que tem vinte e dois anos. Se não me engano, já o tinha visto na escola, onde costumava ir tirar-nos as fotografias. Segundo o Max, continuaremos a ser amigos.

Duvido. Não acredito que muitos dos deportados voltem, nos momentos finais a Alemanha há de vingar-se dos judeus. Foi sempre assim e sempre assim será para o Povo Eleito.

As pessoas fizeram uma enorme fila enquanto se deslocavam à «cafetaria». Fiquei de serviço à loiça suja: vinham trazer-me todas as chávenas de café para lavar. Nunca na minha vida lavei tanta loiça.

E também a limpei: tinha de ser, uma vez que não havia mais ninguém para o fazer.

De repente dei de caras com a Clara Haagman. Pus a loiça de lado e fui a correr ter com ela. Contou-me que a convocatória só lhe tinha chegado às mãos à uma da tarde, porque a carta tinha sido enviada para a morada errada. Portanto, só tivera cinco horas para tratar de tudo: escolher a roupa para levar e marcá-la, ir ao Conselho Judaico para mais informações, levar artigos de farmácia (pequenas coisas), cortar o cabelo (contra os parasitas), etc., mais os nervos com que uma pessoa fica. A Clara estava completamente sozinha. Trazia umas calças de fato de treino e um blusão, e estava toda contente com as calças novas. Também se portou com valentia. A Clara Slager, uma joia de rapariga do quarto ano de Latim e Grego (tinha tido várias disciplinas com ela) também lá estava. Tinha um ar bastante distante, indiferente, mas estou convencida de que chorava por dentro. O pai dela, que era veterinário, tinha sido recentemente feito refém, e agora a mãe dela ia ficar completamente sozinha. É muitíssimo triste. Vi o Joop Slagter. Pediu-me para lhe trazer os tamancos da próxima vez que eu for ao curso de horticultura, porque os deixou lá ficar. Tal como a maior parte dos meus colegas de escola, aparentava coragem; mas por dentro? Só eles e Deus sabem! Alguns choravam tanto e estavam tão transtornados que tiveram de ser acalmados por médicos e enfermeiras. Vi uma cena de que nunca me irei esquecer: uma mulher teve um ataque de nervos e foi levada gentilmente pelo Dr. Hausdorff à «enfermaria». Não parava de soluçar. De repente começou aos pontapés, como se tivesse enlouquecido. Foi uma cena terrível, tive de virar a cara. E houve mais casos como esse. Era só dor e sofrimento! De repente, o Herman van Coevorden diz-me que a Sra.

Corper também fora levada para a «enfermaria» a soluçar. O que se teria passado?

De manhã encontrei-a no Conselho Judaico. Perguntei-lhe:

– Recebeu uma convocatória?

– Não, mas o meu marido foi preso.

Mais tarde fui com ela a Haagseveer45 (à prisão) e ela contou-me a história toda. Na quinta-feira anterior tinham aparecido dois inspetores para prender o marido dela e dois amigos, de seus nomes Polak e Naarden. O Polak foi libertado. Eram todos suspeitos de comprar e vender armas (o castigo para esse crime é a pena de morte). Não sei porque o soltaram, deve ser outra amostra da irrazoabilidade alemã.

Tentei consolá-la o melhor que pude, mas pensei para com os meus botões: «Com que então, armas? Essa acusação traz água no bico.»

Nestes casos, como provamos que somos inocentes? Para os alemães, basta que nos achem culpados! A Sra. Corper jura por Deus que o marido é inocente, porque ele nunca saía sozinho. Onde estava a Hetty, estava a Sra. Corper, e onde estava o marido, estava ela também. Sei que isto é verdade porque quando a Mamã fala dos Corper diz sempre: «É impressionante ver como aqueles dois ainda gostam tanto um do outro, como se ainda fossem jovens enamorados.» A sério!

Vejo-a então no armazém, sentada num banco, com um olhar perdido. Sentei-me ao lado dela. Ela disse-me:

– Também recebi uma convocatória! Mandaram-na para a minha antiga morada. (A loja dela foi confiscada recentemente e a Sra. Corper foi obrigada a mudar de casa e de bairro.) Eu, que consolei outros, estou agora na mesma situação. Não parto sem o meu marido e ainda não fiz nenhuma mala…

Estava desesperada. Os nervos tinham-lhe travado as pernas, não conseguia dar um só passo. Não sabia o que fazer: se ficar (correndo o risco de os alemães a levarem sem bagagem), se ir para casa (onde talvez a fossem buscar no dia seguinte). Entretanto, anunciavam que quem não estivesse a fazer nada no armazém se devia ir embora. Embora eu tivesse um documento a declarar que podia sair do armazém em liberdade, estava com medo de que os alemães fechassem a última saída, porque à tarde já tinham fechado todas as portas com cadeados.

Despedi-me da Sra. Corper, espero que temporariamente. Fui ter com a Clara Haagman e, emocionada, apertei-lhe a mão pela última vez. Quis desejar algo de bom à Clara Slager, mas não me consegui dominar e desatei aos soluços. Em vez de apoiar as outras… O Max Hachgenberg pôs um braço à volta dos meus ombros e ajudou-me a acalmar. Mais uma coisa que nunca irei esquecer. A calma regressou e, menos enervada, dei-lhe um aperto de mão. Já não voltei a ver o Joop Slagter.

Dirigi-me para o escritório sem olhar para ninguém, com medo de não conseguir resistir novamente às lágrimas, e encontrei a Hetty. Quando saí do escritório, encontrei os SS, os soldados normais e uma multidão enorme. Apareceu uma alemã, a querer ver as filhas, e foi barrada por um soldado. «Ich will mich verabschieden von meinen Kinder!» gritava ela. «Gertrude! Hilda! Hilda! Gertrude! Lass mich gehen! Ich will abschied nehmen.» O soldado deu-lhe um empurrão, berrando: «Ich hab’ schon lang genug von euch Juden», e mais qualquer coisa que não quis ouvir. Desci as escadas a correr.

A mulher ficou ali, meio enlouquecida.

Continuava a chegar montes de gente, a arrastar as bagagens; alguns eram meus conhecidos, mas eu não queria nem vê-los nem lhes falar. Como já não tinha coragem para mais, fui-me embora com o Hans de Jong, o funcionário mais novo da escola. É um refugiado alemão, tem muita queda para o desenho. O Hans contou-me que tinha vindo trazer o irmão, o Walter, de dezasseis anos.

– Um miúdo que ainda não se safa sozinho – acrescentou.

O Hans gostaria de ir no seu lugar, mas não pode deixar os pais sozinhos. Compreendo. De repente ouvimos gritos e vimos as pessoas a fugir em debandada. Os alemães tinham intervindo e correram com aquela gente toda. Demasiada atenção não é boa para a sua propaganda. A calma regressou, mas as pessoas não se foram embora.

Cheguei a casa às sete e meia; a Rachel já lá estava. Começámos as duas a chorar e o Papá juntou-se-nos (acontece sempre que me vê em lágrimas). A Mamã, pelo contrário, é daquelas pessoas que se retraem, um dia destes os nervos dão cabo dela. Entretanto, chegou o Bram; também ele se emociona. A noite foi calma. Não fizemos nada de especial, a não ser pensar nos nossos companheiros de fé, que vão ao encontro da morte (?). Que será de nós?

Quinta-feira, 16 de novembro de 1944

Dezoito anos. Foi o meu terceiro aniversário na clandestinidade!

O dia foi tranquilo. De manhã, li um pouco após arrumar o nosso quarto; à tarde, estudei lá em cima, como sempre (a fazer traduções de francês). Quando desci, recebi dos Zijlmans uma bonita begónia tuberosa vermelha num vaso branco de material sintético (uma espécie de plástico). Gostei muito. No ano passado, o Papá e a Mamã deram-me uma begónia enorme! No entanto, como caiu várias vezes e partiu alguns ramos, ao fim deste tempo já estava um bocado feia.

O Papá e a Mamã deram-me um sobrescrito com cinco florins. A Ra e o Bram ofereceram-me um par de pantufas, e a Mies deu-me meias de vidro. Gosto que me deem artigos de luxo quando faço anos (nada de coisas práticas como meias, vestidos, etc.; assim como assim, dão-me essas coisas quando preciso), mas é pena receber algo inútil como umas meias de vidro: aqui em casa não as uso e, quando for libertada, ainda tenho pares por estrear; é pena ficarem com os vincos de estarem dobradas. É verdade que não tenho pantufas, mas também nunca uso, a não ser em raras ocasiões; quando necessito de umas, peço-as emprestadas à Mamã. No entanto, uma pessoa faz figura de ingrata se não puser um sorriso no rosto. Acham-me complicada porque não fico contente com facilidade. Não queria pós, nem perfume, nem nada disso, não aprecio: gosto de perfume, mas nas outras pessoas; e os pós aqui pertencem à comunidade. Porque é que me deram coisas inúteis?

Bebemos chá verdadeiro com torrões de açúcar; a Mãe Z esteve esta manhã na bicha durante duas horas para os arranjar. Tinha uma senha para guloseimas. Às nove e meia, a luz apagou-se como de costume. Malandros, não sequer um bocadinho extra por ser o dia dos meus anos! Dezoito anos: fiquei mais velha, mas ainda não tenho juízo. Não há possibilidade de eu evoluir aqui. Terei vinte ou vinte e um anos quando fizer os exames finais; e depois? Estudar demora seis anos. Já terei vinte e sete! Vou para a Palestina?

O tempo o dirá. Mas estou rodeada por pessoas que pensam conscientemente e, ao pé delas, sinto-me pequena, quero evoluir. Hoje tive um debate com o Canis, e à tarde, voltei a discutir com o Papá e a Mies acerca dos estudos: se as mulheres devem ou não estudar, se é ou não um desperdício as mulheres estudarem quando se casam.

Porque é que uma mulher não deve concretizar as suas ambições?

Quem é que garante que casa se tiver vocação para a Química? Porque é que não deve dar asas a esse talento? Quanto mais pessoas instruídas existirem, melhor será para a sociedade. Porquê a diferença entre homem e mulher, e não tratar todos apenas como pessoas?

Mesmo que a mulher se case, ela pode continuar a estudar ou trabalhar em prol da ciência, ao mesmo tempo que trata dos filhos (é necessária uma criada para tratar da casa!). Não, não concordo com o Canis quando ele afirma que as mulheres só devem ter acesso a profissões especificamente femininas, como professora primária, costureira, criada ou enfermeira. Nos escritórios são as raparigas que fazem o trabalho menos valorizado e mais aborrecido, aquele que os homens não querem fazer. O Canis diz que dão emprego às mulheres por elas ganharem menos e terem em geral muito mais paciência para fazer certos trabalhos. As mulheres deviam estar em pé de igualdade com os homens. Elas também são capazes de fazer escolhas, de lutar pelos seus ideais; é por isso que há mulheres nos escritórios e nas universidades. A educação nunca é um desperdício de dinheiro (nem mesmo para o Estado, que ajuda a pagar parte dos trezentos florins que correspondem às propinas).