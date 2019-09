Kodi Lee, de 22 anos, é cego e autista e emocionou o mundo depois da sua participação na 14ª temporada do programa de talentos "America’s Got Talent". O jovem passou diretamente às galas gravadas ao vivo depois da atriz e jurada Gabrielle Union tocar na "campainha dourada".

O jovem nasceu com hipoplasia do nervo ótico – tornando-o cego - e aos cinco anos, sobreviveu a uma cirurgia. Aos quatro anos de idade descobriram que também sofria de autismo, com uma habilidade especial para a música. O dom de Kodi está na expressão musical, no tom perfeito e na paixão por todos os géneros musicais. O artista também tem uma memória sonora que lhe permite lembrar-se de todas as músicas que ouve.

Kodi dá concertos há alguns anos, em que também mostra o seu talento no piano. Recentemente foi convidado para dar um concerto no Carnegie Hall, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Agora está à procura de novos talentos e começou a fazer sapateado. A história do músico já foi contada em inúmeras reportagens televisivas e documentários – como nos jornais norte-americanos Orange County Register e LA Times. Kodi também ajuda a consciencializar as populações sobre o autismo e trabalha com várias organizações de caridade.

A fama internacional do cantor começou quando entrou em palco apoiado numa bengala e com a ajuda da mãe, nas audições do programa de talentos. Tina Lee, a mãe de Kodi, explicou à plateia que apesar dos seus problemas, a vida do jovem mudou quando ouviu música pela primeira vez: "Abriu muito os olhos e começou a cantar. Percebi que ele é um performer. Através da música e das suas atuações, conseguiu resistir e viver neste mundo. Tocar música salvou-lhe a vida".

Após semanas de competição, Kodi venceu a 14ª temporada do "America's Got Talent", que foi para o ar esta quarta-feira. O cantor leva para casa um milhão de dólares (cerca de 904 mil euros) e vai fazer espectáculos, de 7 a 10 de novembro, no Paris Las Vegas Hotel & Casino nos Estados Unidos.

Na noite de encerramento do programa, Kodi cantou "You Are the Reason", de Calum Scott, com a cantora Leona Lewis. A mãe disse à revista norte-americana PEOPLE: "Sinto-me aliviada por não ser a única que viu essa habilidade extraordinária. Ele tem um talento real, e sempre soube que ele era um talento real".