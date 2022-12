O festival volta ao Parque da Cidade no Porto de 7 a 10 de junho de 2023.

As mais lidas

Kendrick Lamar, Rosalía e Blur no Primavera Sound Porto 2023

Kendrick Lamar, Rosalía, Pet Shop Boys, Blur e Halsey vão encabeçar a edição de 2023 do Primavera Sound Porto 2023.







REUTERS/Dylan Martinez

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O festival volta ao Parque da Cidade de 7 a 10 de junho. O primeiro dia tem como cabeça de cartaz Kendrick Lamar, atuando igualmente The Comet Is Coming, FKA Twigs e Baby Keem. No dia seguinte, quinta-feira, serão os ritmos de Rosalía e a música dos Bad Religion e Maggie Rogers que estarão em destaque. Dia 9 é o dia de regresso dos Pet Shop Boys a Portugal. O último dia, 10, tem como cabeça de cartaz os Blur, havendo ainda concerto de Pusha T e Yves Tumor.Os passes gerais estão à venda a 178 euros. E os bilhetes diários custam 75 euros.