Como se fez a Rua Sésamo na Rússia

Quando soldados russos, armados com kalashnikovs, irromperam pelo escritório de produção, Natasha Lance Rogoff pensou que era o fim da versão russa da Rua Sésamo. Os homens confiscaram guiões e desenhos de cenários do programa infantil. Levaram equipamento e até a mascote da produção: um Elmo em tamanho real. “Pensei: game over”, escreve a produtora norte-americana no livro Muppets in Moscow: The Unexpected Crazy True Story of Making Sesame Street in Russia (os marretas em Moscovo: a inesperada louca história verdadeira de produzir a Rua Sésamo na Rússia), publicado em outubro.